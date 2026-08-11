Partido Liberal propone reformas para proteger la ENEE y combatir el fraude

El proyecto de Ley de Justicia Energética surge como una alternativa frente a la propuesta enviada previamente por el Poder Ejecutivo , buscando establecer salvaguardas legales expresas para proteger la titularidad pública de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Las iniciativas incluyen la propuesta de Ley de Justicia Energética y la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Fraude Eléctrico , iniciativas orientadas a impedir la privatización de la empresa estatal, frenar las pérdidas por hurto y acelerar la transición hacia fuentes renovables.

Tegucigalpa, Honduras.- La bancada del Partido Liberal presentará este martes ante el pleno del Congreso Nacional la contrapropuesta de las reformas en materia energética, luego de varias semanas de trabajo.

Entre los elementos centrales de la iniciativa figura un mecanismo de blindaje constitucional y legal que exigirá una votación de mayoría calificada para cualquier intento futuro de adjudicación o transferencia de activos estatales a capitales privados.

"Hoy vamos a presentar dos proyectos de ley, el proyecto Ley de Justicia Energética, que viene a reemplazar, a sustituir el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, con el cual no nos sentimos conformes. No queremos dejar ninguna puerta abierta.

Nosotros creemos que es necesario reformar, sí, pero reformar no significa privatizar. Nuestro proyecto de ley contempla un sinnúmero de candados", dijo Jorge Cálix, jefe de bancada del Partido Liberal.

El parlamentario remarcó que, a diferencia del documento remitido por el Ejecutivo, la propuesta liberal prohíbe taxativamente la enajenación de la infraestructura estatal, cerrando resquicios jurídicos sobre la operación pública del servicio.

La propuesta legislativa introduce además la obligatoriedad de procesos de licitación pública internacional competitivos para la compra de potencia y energía, prohibiendo las contrataciones directas y las prórrogas automáticas de contratos existentes.

El texto contempla responsabilidad penal y administrativa directa para los funcionarios públicos que omitan convocar a licitaciones públicas en los plazos previstos por la normativa legal, imponiendo la libre competencia entre todas las tecnologías generadoras para rebajar la tarifa final al usuario.

Respecto a la matriz energética nacional, la bancada liberal plantea acelerar el viraje hacia fuentes renovables como la solar, eólica e hidroeléctrica para reducir la dependencia de los derivados del petróleo.

"Honduras tiene 45% de generación eléctrica a base de combustibles, de búnker y de diésel. Que haya 45% para una sola tecnología lo que implica es que como la materia prima es combustible búnker, sube cada vez que sube el combustible afuera, porque nosotros no producimos combustibles. En cambio, la energía solar, hidroeléctrica, eólica tiene un componente especial y es que su materia prima es totalmente gratis", aseveró Cálix.

El congresista enfatizó que países de la región han logrado cubrir más del 80% de su demanda con recursos limpios, por lo que el paquete de reformas busca equiparar las condiciones de subasta para que las tecnologías limpias compitan sin desventajas frente a las térmicas.

En cuanto a la segunda iniciativa, la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Fraude Eléctrico, el articulado establece un marco punitivo severo enfocado en la persecución penal y administrativa del robo de energía en sectores de alto consumo residencial y comercial.

El proyecto contempla sanciones administrativas previas y penas de prisión para los usuarios de zonas de alta plusvalía que mantengan conexiones irregulares o alteración de contadores, buscando reducir las pérdidas no técnicas que asfixian las finanzas de la estatal.

"Consiste en combatir de frente el hurto de energía, prevenirlo, tratar de evitarlo y, en caso de que alguien se pase de vivo y lo haga, arrimarlo a los tribunales", explicó Cálix.

Las dos iniciativas serán discutidas por el pleno, y se espera que sean aprobadas en el tercer debate, como parte del procedimiento legislativo.