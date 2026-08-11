Jhon Arias, futbolista de Colombia, envió un avión con ayuda al epicentro del terremoto

Bogotá, Colombia.- El futbolista colombiano Jhon Arias anunció este martes 11 de agosto el envío de un avión con insumos médicos y personal de salud a Quibdó, su ciudad natal y capital del departamento del Chocó, epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, y que causó al menos 240 fallecidos.
Arias, de 28 años, publicó un video junto a su esposa en el que expresaron su solidaridad con las familias que perdieron a los suyos, además de lamentar los graves destrozos de viviendas que afectaron a miles de personas.
"Hemos dispuesto de nuestros propios recursos un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quibdó con unos profesionales del área de la salud y cargado de insumos médicos para intentar alivianar un poco las circunstancias de salud que se vive en nuestra región".
"Ratificar nuestro apoyo. Estamos disponibles a brindar la mayor ayuda que esté a nuestro alcance. También dar un mensaje de ánimo y aliento porque sabemos que son horas difíciles, horas de mucha incertidumbre, horas de miedo y desesperación", afirmó el futbolista del club brasileño Palmeiras y de la selección colombiana.
Por su parte, Alejandra Ayala, esposa del futbolista y oriunda de Quibdó al igual que Arias, explicó que habilitaron dos cuentas bancarias, una en Colombia y otra en Brasil, para recaudar fondos.
"El Chocó es un departamento muy aislado, no tiene agua potable, a cada rato cierran las vías. Entre todos podemos dar un granito de arena para hacer más llevadera esta situación, que es muy triste para nosotros, nos duele mucho", dijo Ayala.
Finalmente, el deportista pidió a sus seguidores permanecer unidos frente a esta tragedia, que deja al menos 14 personas fallecidas en el departamento del Chocó.
"Somos una gran región, somos un gran país y somos personas capaces de salir adelante a pesar de las adversidades", enfatizó Arias en una publicación que ya suma más de 60 mil "me gustas", 1,600 comentarios y casi 5,000 compartidos.