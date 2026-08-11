Jhon Arias, futbolista de Colombia, envió un avión con ayuda al epicentro del terremoto

Bogotá, Colombia.- El futbolista colombiano Jhon Arias anunció este martes 11 de agosto el envío de un avión con insumos médicos y personal de salud a Quibdó, su ciudad natal y capital del departamento del Chocó, epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, y que causó al menos 240 fallecidos.

Arias, de 28 años, publicó un video junto a su esposa en el que expresaron su solidaridad con las familias que perdieron a los suyos, además de lamentar los graves destrozos de viviendas que afectaron a miles de personas.

"Hemos dispuesto de nuestros propios recursos un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quibdó con unos profesionales del área de la salud y cargado de insumos médicos para intentar alivianar un poco las circunstancias de salud que se vive en nuestra región".