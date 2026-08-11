CAF anuncia donación de $500 mil a Colombia para atender emergencia por terremoto

Colombia.- El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció este lunes la donación de 500.000 dólares a Colombia para atender la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte del país y deja una cifra parcial de 111 fallecidos.

En nota de prensa, el banco explicó que los recursos serán canalizados a través de los Fondos de Desarrollo Social y Humano de CAF y estarán destinados a apoyar las acciones de atención humanitaria que se requieren en estos momentos.

"Nos ponemos a disposición del Gobierno para acompañar los esfuerzos de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas. Quiero agradecer a las autoridades colombianas por su liderazgo y por convocarnos a todos a trabajar unidos por la pronta recuperación de las zonas afectadas del país", dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, en la nota de prensa.