Salario y viáticos elevan a L140 mil el pago mensual de un diputado

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Sin ambages, el diputado y exjefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, afirmó que considera insuficiente su salario, pese a que la mayoría de los trabajadores hondureños percibe ingresos muy por debajo de los de un legislador y muchos ni siquiera acceden a un empleo formal.Sus declaraciones llevaron a EL HERALDO Plus a revisar cuánto recibe actualmente un diputado propietario. Las planillas salariales y los registros de gastos del Congreso Nacional muestran que entre salario y movilización la cifra ronda los 139 mil lempiras mensuales, más de nueve veces el salario mínimo promedio de 2026, cercano a 15 mil lempiras.