Proponen quitar 15 días de salario a diputados que hagan disturbios dentro del Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, planteó la creación de un reglamento interno que contemple sanciones económicas contra diputados que incurran en actos “bochornosos” dentro del hemiciclo, como los registrados durante la sesión legislativa del pasado lunes 23 de marzo. “Le pido disculpas al pueblo hondureño (...) por el bochornoso acto de Libertad y Refundación”, expresó Zambrano, al referirse a los incidentes protagonizados por diputados del Partido Libertad y Refundación, quienes utilizaron cohetes y bombas de humo en un intento por interrumpir el desarrollo de la sesión.

El titular del Legislativo señaló que este tipo de acciones no corresponden al rol de los congresistas, quienes deben privilegiar el debate y la argumentación. “Aquí se viene a debatir, argumentar (...) no era necesario que empujaran, golpearan compañeros, que tiraran cohetes, que vinieran con humo como si estuvieran en el estadio”, manifestó. En ese contexto, Zambrano propuso que se establezca un castigo concreto para evitar la repetición de estos hechos. “Que al diputado que venga a hacer estos actos (...) se le quiten 15 días de salario por disturbios en el hemiciclo”, indicó, al tiempo que sometió la idea a consideración de la ciudadanía. El presidente del Congreso sugirió que la población exprese su opinión a través de redes sociales y medios de comunicación sobre la aplicación de este tipo de sanciones disciplinarias, argumentando que se trata de conductas que dañan la imagen del país.