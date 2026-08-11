Fue coladera de chinitos ingresando al país durante el desmadre de Libre

CHINITOS. ¿Chinazo II a la vista? Nada menos que 15 mil chinitos ingresaron a Honduras entre 2022 y 2025, es decir, durante el desmadre de Libre y nadie sabe a qué ni para qué. Qué tal.

COMISIÓN. El ingreso de las legiones de orientales desde la China de Mao ha disparado las alarmas en el Congreso, y el Tommy ha creado una comisión especial para que investigue, con pelos y señales, cómo está el rollo.

QUEQUES. La bulla es que un exvicecanciller refundidor estaría hasta los queques en el “chinazo II” y que en la embajada imperial ya días le andarían pisando los talones. Y, cuántos de esos asiáticos solo vinieron de entrada por salida, y siguieron su camino hacia el imperio.

VIAGRA. Con razón en Comayagüela y en SPS aparecieron, de la noche a la mañana, decenas de negocios chinos que venden desde churros, ropa, bebidas, condones, talismanes de la buena suerte, celulares y hasta viagra.

CERRAR. Pregunten en SPS y aquí, en la capital, cuántos negocios han tenido que cerrar, porque no aguantaron la competencia de los chinos refundidores.

SEQUÍA. Está perra la sequía y el gobierno de la racha ha tenido que adelantarles 1,100 millones a las alcaldías más afectadas. En el cono sur de FM todos los municipios perdieron lo poco que sembraron.

SALITA. En la salita de la diosa Temis soplaron a aceptar los recursos de amparo de Johelito y de Marito. ¡Ahhh! papo, como dice aquel, al paso que va la cosa, que se cuiden los diputados que votaron a favor del juicio político, porque, vea y no terminen en el mamo y los susodichos restituidos en sus cargos. Ja...je...ji...jo...ju...

MP. Avisan desde el MP que investigan la denuncia de amenazas y presiones al juez que lleva el caso de su majestad reverendísima, Roosevelt Hernández, eminencia, prócer, patricio y prohombre de los refundidores.

OSADÍA. Vea y Pablo Emilio también no termine en El Pozo ante su osadía de investigar al “patricio” de Libre. No miran que el man es intocable. Pobre, pueblo, pobre...

NADA. Bueno, como la bancada de Libre no apoya las reformas a la ENEE, en el hemiciclo les pidieron una contrapropuesta, como lo hizo el PL y, qué creen. No hicieron nada. Como los ilustres solo sirven para destilar odio, veneno y mentiras.

MUCHO. A propósito, vieron la “gran movilización” de Libre en SPS, decir “cuatro pelones” es decir mucho. Se contaban con los dedos de la mano. Y esto que allí estaban “la más odiada” y “sapo triste”.