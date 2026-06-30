Congreso se niega a abrir cajas selladas de Luis Redondo

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> En la administración del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se utilizaron fondos para entrega de subvenciones a los diputados, alquiler de carros blindados y viajes al extranjero.Estos recursos se manejaron bajo opacidad, sin rendición de cuentas y con evasivas constantes a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que evitaron que los medios de comunicación, la sociedad civil y la población en general conociera a detalle sobre su manejo y destino.No obstante, la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus constató que la actual administración mantiene restricciones que impiden abrir las cajas completamente selladas.Estas contendrían la documentación física de los procedimientos realizados por la junta directiva presidida por Luis Redondo.Fuentes del Congreso Nacional, que solicitaron anonimato, afirmaron a EL HERALDO Plus que no han encontrado rastros digitales sobre el manejo de los recursos públicos en la administración anterior. “Borraron todos los procedimientos”, afirmó.