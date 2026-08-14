Instituto Central Vicente Cáceres celebra 148 años de historia educativa

El Instituto Central Vicente Cáceres conmemoró sus 148 años de fundación con una jornada en la que estudiantes y docentes combinaron presentaciones artísticas, expresiones culturales y muestras de talento para celebrar la historia de uno de los centros educativos con mayor trayectoria del país.
La celebración contó con la participación de la viceministra de Educación, Angélica Sandres, quien destacó el recorrido de la institución y su aporte a la formación de generaciones de jóvenes hondureños.
Durante el acto, Sandres señaló que la trayectoria del instituto está vinculada con la formación de estudiantes que tras graduarse de esa institución han contribuido en diferentes áreas al desarrollo del país.
“Para mí es un verdadero honor poder acompañarles en la celebración de estos 148 años, celebramos una trayectoria que ha contribuido a transformar vidas a través de la educación”, expresó Sandres.
La funcionaria también reconoció el trabajo de docentes y comunidades educativas, a quienes llamó a mantener su labor en la formación de los estudiantes y en el desarrollo de sus capacidades.
Además, trasladó a la comunidad educativa las felicitaciones del presidente de la República, Nasry Juan Asfura, y de la ministra de Educación, Iveth Arely Argueta.
Por su parte, la directora del Instituto Central Vicente Cáceres, Claudia Elvir, destacó que los 148 años de historia son resultado del paso de generaciones de estudiantes, docentes y familias por las aulas de la institución. Los estudiantes participaron en diferentes actividades.
Elvir recordó que el centro educativo se ha caracterizado por su trayectoria en la educación media hondureña y por el desarrollo de estudiantes en áreas académicas, deportivas y artísticas.
La celebración también permitió que los alumnos mostraran sus habilidades mediante distintas presentaciones artísticas y culturales preparadas para la ocasión.
El talento estudiantil fue uno de los principales elementos de la jornada, en la que los participantes expresaron su orgullo por formar parte de una institución con casi siglo y medio de historia.