Canciones y creatividad: Escuela Roberto Sosa celebra su Festival Musical en Inglés 2026

Canciones, creatividad y entusiasmo marcaron el Festival Musical en Inglés 2026 de la Escuela Roberto Sosa, una actividad que cada año reúne a los estudiantes para demostrar sus habilidades y conocimientos adquiridos en este idioma.
Durante la jornada, los niños y niñas participantes subieron al escenario para interpretar diferentes canciones en inglés, en presentaciones que también les permitieron fortalecer la confianza, la responsabilidad y el trabajo en equipo.
La actividad se ha convertido en un espacio para que los estudiantes puedan aprender de una manera diferente y demostrar que la enseñanza de un segundo idioma, acompañada de música y diversión.
Cada presentación fue preparada con el acompañamiento de los docentes y el respaldo de las familias, quienes estuvieron presentes durante la actividad para apoyar a los estudiantes.
Más allá de las canciones, el festival permitió poner en práctica valores como el compañerismo, la responsabilidad y la confianza, elementos que también forman parte del proceso de aprendizaje de los menores.
La participación de los niños y niñas fue uno de los principales elementos de la jornada, en la que demostraron su entusiasmo y creatividad frente a la comunidad educativa.
Los docentes también tuvieron un papel importante en la preparación de las presentaciones, con un trabajo que permitió a los estudiantes desarrollar sus actividades y participar en el festival.
Las familias, por su parte, acompañaron a los menores durante la actividad y brindaron su respaldo a las presentaciones preparadas por los estudiantes.
El Festival Musical en Inglés se realiza anualmente en la Escuela Roberto Sosa y busca convertir el aprendizaje del idioma en una experiencia práctica y significativa para los alumnos.
Con esta actividad, la comunidad educativa también destacó la importancia de continuar generando espacios que permitan a los estudiantes desarrollar sus habilidades dentro y fuera del aula.