Mapa de sismos en Honduras: se registra un temblor cada 15 horas

Los registros de Cenaos muestra que hubo más de 1,600 sismos que ocurrieron dentro o cerca del territorio hondureño, con mayor concentración en Cortés, Comayagua y el Golfo de Fonseca

  • Mapa de sismos en Honduras: se registra un temblor cada 15 horas

    La mayoría de los sismos en Honduras pasan desapercibidos por la magnitud y profundidad, aunque sí se han registrado eventos considerados moderados y fuertes.

    Ilustración: El Heraldo
  • Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 17:39

Tegucigalpa, Honduras.- Cada 15 horas, Honduras se ve afectada por un sismo que ocurrió dentro o cerca del territorio, según registros del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Entre octubre de 2023 y julio de 2026 se registraron 1,607 sismos en Honduras y sus alrededores. Esto equivale a un promedio de 1.6 movimientos al día, unos 11 por semana y cerca de 49 al mes, es decir, aproximadamente un sismo cada 15 horas.

Cortés, Comayagua y el Golfo de Fonseca aparecen entre las zonas con mayor concentración de movimientos telúricos. La mayoría fue de baja magnitud: 1,092 registros estuvieron por debajo de 2.9 en la escala de Richter, otros 312 oscilaron entre 3 y 3.4 y 105 alcanzaron magnitudes de entre 3.5 y 3.9.

Los eventos de mayor magnitud fueron menos frecuentes. Los datos muestran 76 movimientos considerados moderados y fuertes, entre ellos 13 con magnitudes de 5 a 5.4 en la escala de Richter y solamente uno que superó la magnitud 6. Los gráficos interactivos permiten comparar estos registros por ubicación, magnitud y profundidad.

Historia: La vez que hubo en Honduras un terremoto de 8 grados y luego un tsunami

Mario Valdés, jefe de la Unidad de Sismología de Cenaos, explicó que parte de la actividad registrada en el norte está vinculada al contacto entre las placas de Norteamérica y del Caribe, además del sistema de fallas de las Islas del Cisne.

La cantidad de movimientos no determina por sí sola cuánto puede percibirse un sismo. Factores como la magnitud y la profundidad influyen en sus efectos. Los mapas y gráficos permiten observar cómo se comportó la actividad sísmica durante los últimos tres años y medio y localizar las zonas donde se concentraron los registros.


Te gustó este artículo, compártelo
El Heraldo Plus
El Heraldo Plus

EL HERALDO Plus es el equipo encargado de las investigaciones periodísticas, análisis de datos y trabajos interactivos. Se omiten nombres por protección.

Ver más