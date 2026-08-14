Mapa de sismos en Honduras: se registra un temblor cada 15 horas

Tegucigalpa, Honduras.- Cada 15 horas, Honduras se ve afectada por un sismo que ocurrió dentro o cerca del territorio, según registros del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Entre octubre de 2023 y julio de 2026 se registraron 1,607 sismos en Honduras y sus alrededores. Esto equivale a un promedio de 1.6 movimientos al día, unos 11 por semana y cerca de 49 al mes, es decir, aproximadamente un sismo cada 15 horas.

Cortés, Comayagua y el Golfo de Fonseca aparecen entre las zonas con mayor concentración de movimientos telúricos. La mayoría fue de baja magnitud: 1,092 registros estuvieron por debajo de 2.9 en la escala de Richter, otros 312 oscilaron entre 3 y 3.4 y 105 alcanzaron magnitudes de entre 3.5 y 3.9.