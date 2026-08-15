Falta de agua: Aconsejan no bañarse, solo lavarse las “aletas”

ESTADOS. A los energúmenos y desquiciados mentales que “escriben” en esas redes con tanta impunidad, la mayoría de Libre, ni en Honduras ni en ninguna parte del planeta existiría ni una sola carretera si no fuera por la prerrogativa de expropiación que tienen los Estados en caso de necesidad pública.

CHINA. ¡Ahhh! Y tampoco existirían represas, reservas forestales, parques nacionales, lagunas y lagos artificiales, en fin. En China, para solo una muestra, desmovilizaron a seis millones de chinos para construir la represa de Las Tres Gargantas.

NELES. En Cenaos anuncian a diario vaguadas, ondas tropicales y tormentas eléctricas, pero, sepa Judas dónde, porque en la capital, neles pasteles.

SEQUÍA. La sequía está perra y, en esas redes, aconsejan no bañarse y solo lavarse las “aletas” y aquel que dijimos, para ahorrar agua. La Concepción ya bajó al 30 por ciento y Los Laureles —el menor de los embalses—, al 38 por ciento.

CANÍCULA. La buena noticia, dentro de lo que cabe, es que, según Cenaos, saludes les deja la canícula —o veranillo— a partir de hoy. Así es que, en el nombre de Dios, ¡empiece a llover! Hasta un huracancito no le caería nada mal al DC. ¿Verdad, Juan Diego?

HUMO. Bueno, como dicen que la tercera es la vencida, la bulla es que la próxima semana sí habrá humo blanco en el Congreso y el cardenal camarlengo por fin aparecerá en el balcón del hemiciclo para anunciar: “Habemus reforma energética”. Jueeeeeee...

SIETE. Claro está, si otra vez no sale nadie con un domingo siete, como el diputado azulejo que, a la hora de la balacera, salió con un proyecto nuevo pidiendo las mil y una noches para los generadores renovables, con el aumento de incentivos y hasta mejores precios.

EQUIPOS. Avisa el “papi” que la otra semana empezarán a entregar los primeros equipos a las alcaldías —de todos los partidos— y, al mismo tiempo, ha ordenado ampliar a todo el país los servicios de salud móviles.

13,900. Reaparece la Asociación de Fiscales y dispara las alarmas sobre la grave crisis que enfrenta el MP por la falta de personal especializado. La organización avisa que apenas son 760 fiscales para atender a diez millones de hondureños, lo que supone un fiscal por cada 13,900 habitantes.

ESPECIE. O sea que los fiscales se han convertido en una especie en peligro de extinción, como muchos que terminaron de politiqueros, defensores de narcos o de embajadores (as). El llamado es al Tommy.