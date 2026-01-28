L70.7 millones costará los dos años de función de la Junta Directiva del Congreso

La comparación con el período anterior dimensiona el salto y ayuda a leer lo que implica ampliar la mesa. La <a href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/interactivos/grafico-junta-directiva-propiedad-congreso-nacional-2026-HI29035828">Junta Directiva </a>que presidía el exdiputado de Libertad y Refundación (Libre), Luis Redondo, estaba integrada en su último tramo por 19 diputados, nueve cargos menos que la actual. Su planilla mensual era de alrededor de 2.04 millones de lempiras.La brecha entre una y otra es de unos 906,000 lempiras cada mes. Traducida a un año, equivale a cerca de 10.9 millones de lempiras adicionales. Y llevada al período bienal, ese aumento ronda los 21.8 millones de lempiras solo en sueldos, una diferencia que se explica, sobre todo, por el tamaño del órgano.