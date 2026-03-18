Desembolsos de préstamos con fondos Banhprovi caen en L575.9 millones

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque al cierre de febrero el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) desembolsó 557.7 millones de lempiras, se registró una reducción en comparación al mismo período de 2025.

Así lo constató EL HERALDO al analizar el comportamiento de las cifras de los créditos otorgados por esta institución financiera.

Al sector vivienda se destinaron 494.1 millones de lempiras, el 88.6%, mientras que para la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) se confirieron 38.2 millones de lempiras y 25.5 millones de lempiras para el sector producción.

Un total de 511 financiamientos fueron brindados al segundo mes de 2026.

A 1,133.6 millones de lempiras en 597 préstamos ascendieron los créditos con fondos Banhprovi en febrero de 2025, es decir una variación interanual de 575.9 millones de lempiras.

Para los financiamiento de vivienda los hombres han tenido mayor acceso y para los sectores de producción y mipyme las personas jurídicas.