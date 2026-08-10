¿A cuánto está el precio del dólar este martes 11 de agosto en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense para este martes 11 de agosto bajó, según el informe oficial del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). Para este martes, el ente financiero fijó la tasa de compra en 26.8108 lempiras por dólar, mientras la venta se fijó en 26.9449 lempiras.

El ajuste representa un ligero aumento respecto al día anterior. El lunes 10 de agosto, el BCH había reportado una tasa de compra de 26.8112 lempiras y una de venta de 26.9453 lempiras. El dato anterior refleja que la compra bajó 0.0004 lempiras y la venta 0.0004 lempiras en el lapso de un día, lo que confirma una segunda jornada consecutiva en que la divisa estadounidense baja. El tipo de cambio oficial que fija el Banco Central sirve como referencia para las operaciones cambiarias que realizan bancos y casas de cambio en todo el país.