Anuncian 400 nuevas plazas laborales para Honduras en empresa internacional

Tegucigalpa, Honduras.- La empresa internacional IBEX anunció este lunes -10 de agosto- la contratación de 400 nuevos colaboradores en Tegucigalpa antes de finalizar 2026. El anuncio se produce tras la reunión sostenida entre el mandatario hondureño Nasry Asfura con el director ejecutivo global de IBEX, Bob Dechant, y el ministro de Inversiones, Epaminondas Marinakys, para impulsar el crecimiento del sector de tercerización de servicios empresariales, atraer capital y generar empleo. “Nos complace mucho que IBEX genere 400 empleos adicionales en Honduras antes de que finalice este año”, destacó el presidente Asfura, quien también valoró que la empresa estudie oportunidades para duplicar o incluso triplicar su fuerza laboral durante los próximos dos años.

El mandatario agradeció especialmente a Bob Dechant por depositar su confianza en el talento hondureño y aseguró que la administración continuará trabajando para crear las condiciones que permitan atraer más inversiones y ampliar las oportunidades de empleo. “Además, ellos están viendo la posibilidad de que los próximos dos o tres años van duplicar o triplicar la posibilidad de más oportunidades de empleos en IBEX. Quiero agradecerles por esta confianza en Honduras y a todo el equipo de IBEX, especialmente a Bob Dechant y aquí tienen en Honduras a un socio comercial para servirles y para ayudarles en toda su inversión”, subrayó Asfura.

Rubro en el que lidera IBEX

IBEX inició operaciones en Honduras en 2021 y actualmente cuenta con aproximadamente mil 200 agentes de atención al cliente. Su crecimiento ha sido impulsado por nuevas líneas de negocio vinculadas con los sectores minorista, salud, tecnología financiera y servicios residenciales. Por su parte, Dechant afirmó que Honduras es una parte importante de la estrategia regional del IBEX y destacó el liderazgo del presidente Asfura y su agenda favorable a la inversión. La compañía busca contribuir a que el país se consolide como uno de los principales centros de servicios empresariales y atención al cliente de Centroamérica.