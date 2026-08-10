"Todo se estremeció": Así fue la sacudida durante terremoto en Colombia

Bogotá, Colombia.- Una violenta y extensa sacudida de la tierra fue lo que experimentó Colombia -10 de agosto- este lunes durante el terremoto de magnitud 7,4 que además causó decenas de muertos y el derrumbe de edificios en ciudades del centro del país, así como daños en aeropuertos y otras infraestructuras. El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" cuantificando en al menos 71 las personas fallecidas hasta el momento, una cifra que se prevé que aumente en las próximas horas. Imágenes que lograron ser captadas en los segundos que duró el terremoto nos dejan una idea de cómo "todo se estremeció", de acuerdo a personas que grabaron el desastre.

Otros clips revelan los primeros segundos después de que la Tierra dejó de sacudirse. Edificios que no soportaron comenzaron a ceder, mientras crecía el temor entre los sobrevivientes. La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) en un comunicado. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, convocó un comité de emergencia para atender los daños causados por el terremoto y anunció que viajará a la ciudad de Pereira para acompañar a los afectados. Tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).