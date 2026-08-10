¿Cómo activar las alertas de sismo en tu dispositivo móvil?

Tegucigalpa, Honduras.- En la actualidad algunos dispositivos móviles cuentan con funciones capaces de enviar alertas sísmicas cuando se detecta que habrá o está ocurriendo un terremoto cercano, volviéndose una herramienta útil durante una emergencia. Si bien no reemplazan los protocolos oficiales de emergencia, las alertas pueden ofrecer información útil para reaccionar con mayor rapidez, identificar la ubicación de un movimiento sísmico y consultar datos como su magnitud, profundidad o distancia.

Como activar las alertas en Android

Los teléfonos Android compatibles poseen un sistema de alertas de terremotos desarrollado por Google. La opción puede activarse directamente desde la configuración del dispositivo siguiendo el paso a paso: 1.- Ingresa a Configuración o Ajustes. 2.- Seleccione Seguridad y emergencia. 3.- Busca la opción Alertas de sismos. 4.- Verifique que la función se encuentre activada (el sistema te permite hacer una prueba para verificar si la opción ya está activa). En algunos modelos, la configuración de las alertas de sismo puede ser diferente. Si la opción no aparece dentro de “Seguridad y emergencia”, puedes ingresar a Ubicación, buscar las configuraciones avanzadas y localizar allí el apartado correspondiente a las alertas sísmicas.

Cómo activar en iPhone

La disponibilidad de alertas en iPhone depende del país, de los sistemas públicos de emergencia y de las funciones habilitadas por Apple para cada región, pero los usuarios pueden instalar aplicaciones dedicadas al seguimiento de terremotos. Existen plataformas que ofrecen mapas sísmicos, notificaciones y datos sobre movimientos registrados en diferentes partes del mundo. My Earthquake Alerts & Feed, así como AccuWeather, son algunas recomendables. La disponibilidad de cada advertencia puede cambiar según la ubicación y los servicios habilitados en cada región.

¿Cómo funcionan las alertas?