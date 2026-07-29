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WhatsApp Web añade llamadas y videollamadas desde el navegador

Esta nueva herramienta —una de las más demandadas por los usuarios— permite realizar comunicaciones individuales o grupales de forma directa desde la web, sin necesidad de instalar la aplicación de escritorio

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 11:08
WhatsApp Web añade llamadas y videollamadas desde el navegador

Entre las nuevas funciones de voz y video destacan la transferencia de llamadas en curso entre dispositivos y la herramienta de cancelación de ruido ambiental.

 Foto: WhatsApp

California, Estados Unidos.- WhatsApp ha anunciado la llegada de las llamadas en WhatsApp Web, una función "muy solicitada" que permite realizar y recibir llamadas y videollamadas, tanto individuales como grupales, directamente desde el navegador sin necesidad de descargar ninguna aplicación.

"Actualmente, estamos incorporando nuevas funciones para facilitar la comunicación, sin importar dónde te encuentres o el dispositivo que uses", señala este martes la red de mensajería en una nueva entrada en su blog.

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Una de estas funcionalidades son las llamadas en WhatsApp Web. Estas están cifradas de extremo a extremo, sin límites de tiempo ni costo; "es la misma experiencia privada -asegura- que esperas de WhatsApp".

"Ya sea que estés en la universidad y compartas una computadora, que estés usando una computadora portátil de trabajo que no permite la descarga de aplicaciones o que simplemente prefieras usar tu navegador, puedes realizar una llamada sin salir del navegador en el que estás", explica WhatsApp.

El usuario tendrá acceso a funciones disponibles en sus otros dispositivos, como compartir pantalla, reacciones y una pestaña con el historial completo de llamadas y favoritos, todo desde el navegador.

Además de esta novedad, WhatsApp incorpora la transferencia de llamadas, que permite mover una llamada grupal en curso de un dispositivo a otro sin interrumpirla, detalla la red de mensajería instantánea propiedad de Meta.

Presenta asimismo la "sala de espera" para ofrecer a los organizadores un mayor control sobre quién y cuándo se une a las llamadas y "QuickHD", que mejora la experiencia de video con alta definición desde los primeros segundos de la llamada.

También la opción de cancelación de ruido, para reducir el ruido de fondo y permitir que la voz se escuche con claridad incluso en entornos ruidosos. Esta opción se puede administrar en cualquier momento en los ajustes de las llamadas.

Estas funciones se implementarán de forma gradual y estarán disponibles para todos los usuarios próximamente.

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Redacción web
Agencia EFE

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