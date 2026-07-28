Suri, la única hija biológica de Tom Cruise, cambia legalmente el apellido de su padre

Madrid, España.- Suri, la única hija biológica de Tom Cruise y Katie Holmes, cambió legalmente su apellido y ahora figura como Suri Noelle, de acuerdo con registros de inscripción electoral obtenidos por la revista People. La joven, de 20 años, aparece registrada con ese nombre en el condado de Allegheny, Pensilvania, donde se encuentra Pittsburgh, ciudad en la que cursa sus estudios universitarios en Carnegie Mellon University. Según la revista, Suri se inscribió para votar en octubre de 2024, durante su primer año de universidad.

En junio de 2024, durante su graduación de secundaria en Nueva York, el programa de la ceremonia identificó a la joven como Suri Noelle, en lugar de Suri Cruise. En ese momento tenía 18 años. Noelle corresponde al segundo nombre de su madre, la actriz Katie Holmes, cuyo nombre completo es Katie Noelle Holmes. La elección de este apellido ya había sido interpretada como un guiño a su vínculo con la protagonista de Dawson's Creek, aunque ni Suri ni Holmes han explicado públicamente las razones detrás de la decisión.

La nueva identidad legal llega mientras Suri avanza en una etapa marcada por su independencia y su vida universitaria, lejos de la exposición mediática que acompañó buena parte de su infancia debido a la fama de sus padres. Cruise y Holmes dieron la bienvenida a su única hija en abril de 2006 y contrajeron matrimonio en noviembre de ese mismo año. La pareja se divorció en 2012, después de casi seis años de matrimonio. Suri es la única hija biológica de Cruise. El actor también es padre de Isabella y Connor, a quienes adoptó durante su matrimonio con Nicole Kidman. Desde la separación de sus padres, Holmes ha mantenido una actitud reservada respecto a la vida privada de su hija. En agosto de 2024, cuando conversó con Town & Country sobre la partida de Suri a la universidad, la actriz habló con orgullo de la nueva etapa que comenzaba para ambas. "Por supuesto, echaré de menos tenerla tan cerca, pero estoy realmente orgullosa de ella y me siento feliz", declaró Holmes a la publicación. La actriz agregó que veía ese momento como una oportunidad para que su hija descubriera quién es por sí misma. "Recuerdo haber tenido esa edad, esa etapa de comienzos. Es emocionante descubrirse a una misma y a mí me encantó esa época, así que me alegra verlo de esa manera", afirmó.