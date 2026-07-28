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Matan a balazos a empresario de Siguatepeque mientras se tomaba un café

La víctima era propietario de varias tiendas en la zona central del país, por lo que investigan cuál sería el móvil del crimen

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 11:00
Matan a balazos a empresario de Siguatepeque mientras se tomaba un café

El cuerpo del infortunado hombre quedó recostado sobre una de las mesas del establecimiento a donde llegaron los sicarios a acabar con su vida.

Foto cortesía: Redes sociales.

Comayagua, Honduras.- Un empresario fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos la mañana de este martes en un establecimiento comercial de Siguatepeque, Comayagua, zona central de Honduras.

La víctima, identificada preliminarmente como José Sabillón, se encontraba tomándose un café dentro de un reconocido restaurante ubicado en la CA-5, cuando fue sorprendido por los victimarios.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen que irrumpió y generó zozobra entre las demás personas cercanas al lugar.

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Ante el siniestro, el subcomisionado de Policía, Héctor Caballero, detalló que ya se está trabajando en investigar los indicios del crimen, pues hasta ahora no manejan ninguna hipótesis de qué habría originado el hecho sangriento.

El cuerpo del infortunado hombre quedó recostado sobre una de las mesas del establecimiento. Se conoció que era propietario de varias tiendas en la zona central del país.

Tras cometer el crimen, los sospechosos abandonaron al escena con rumbo desconocido.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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