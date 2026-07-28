Matan a balazos a empresario de Siguatepeque mientras se tomaba un café

Comayagua, Honduras.- Un empresario fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos la mañana de este martes en un establecimiento comercial de Siguatepeque, Comayagua, zona central de Honduras.

La víctima, identificada preliminarmente como José Sabillón, se encontraba tomándose un café dentro de un reconocido restaurante ubicado en la CA-5, cuando fue sorprendido por los victimarios.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen que irrumpió y generó zozobra entre las demás personas cercanas al lugar.