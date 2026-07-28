Alia Kafati retira proyecto de ley para regular la reelección: "Es mi primera vez como diputada"

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada del Partido Liberal, Alia Kafati, se retractó en la sesión legislativa del lunes de la iniciativa de ley que había presentado para reglamentar la reelección presidencial y reconoció públicamente que la reelección es ilegal, al asegurar que el proyecto fue producto de una “mala redacción” y de un “trasfondo tergiversado”. Durante su participación en el hemiciclo, Kafati admitió el error y afirmó que decidió rectificar en respeto a la Constitución de la República y a los principios de su partido político. “A los que me señalan les recuerdo que son cuatro los dedos que apuntan hacia ustedes. Cometí el error de presentar un proyecto mal redactado y con el trasfondo tergiversado, pero hoy con valentía vengo a dar la cara, no para excusar o justificar la redacción, sino a rectificar. Errar es de humanos, rectificar es de sabios”, expresó.

La parlamentaria explicó que es su primera experiencia como diputada y que asume el cargo con responsabilidad y compromiso. “Es mi primera vez que tengo el honor de ser diputada y por eso tomo este trabajo con mucha responsabilidad y compromiso, el cual incluye el respeto y el cumplimiento de la Constitución de la República y como liberal hacer cumplir los estatutos de mi partido”, señaló. Kafati reiteró que no respalda la reelección presidencial ni busca promoverla desde el Congreso Nacional. “No estoy a favor de la reelección, mi agenda no es promover la reelección, mi agenda es promover leyes que sean de beneficio para todo el pueblo hondureño y no solo un sector”, manifestó.