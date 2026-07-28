Onda tropical ingresa a Honduras: ¿en qué zonas lloverá este martes 28 de julio?

Tegucigalpa, ​​​​​​Honduras.- El ingreso de una onda tropical modificará las condiciones del tiempo en algunas regiones de Honduras este martes 28 de julio, dejando lluvias y chubascos en sectores específicos del país, mientras que en el resto del territorio continuará predominando un ambiente mayormente seco. Según el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las primeras precipitaciones se registrarán en la región oriental, donde se esperan lluvias y chubascos débiles asociados al desplazamiento del fenómeno. Con el avance de la tarde, las condiciones cambiarán en el sur y suroccidente del país. La brisa procedente del océano Pacífico favorecerá la formación de lluvias débiles dispersas y algunos chubascos de intensidad moderada en esas zonas.

Mientras tanto, el resto de Honduras permanecerá con condiciones secas durante la mayor parte de la jornada, por lo que no se esperan lluvias de consideración fuera de las regiones mencionadas por los pronosticadores.



Temperaturas

Las temperaturas más elevadas volverán a sentirse en el sur. Choluteca alcanzará una máxima de 39 grados, seguida por Valle, donde el termómetro llegará hasta los 38 grados, convirtiéndose nuevamente en los departamentos más calurosos. En el norte del país, Cortés registrará una temperatura máxima de 34 grados, mientras que Olancho y Santa Bárbara alcanzarán los 33 grados. Por su parte, Atlántida, Colón, Ocotepeque y Yoro tendrán máximas de 32 grados.

Para Comayagua, Francisco Morazán, La Paz e Islas de la Bahía se pronostican máximas de 31 grados; El Paraíso y Gracias a Dios llegarán a 30 grados, al igual que Copán, mientras que Intibucá volverá a registrar el ambiente más fresco del país con una máxima de 23 grados y una mínima de 13.

Oleaje y fase lunar