¿En qué lugares de Honduras lloverá este domingo 19 de julio?

Honduras.- El ambiente seco y las altas temperaturas seguirán predominando este domingo 19 de julio en la mayor parte de Honduras. No obstante, el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe favorecerá la formación de lluvias en algunas regiones durante horas de la tarde, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). Las precipitaciones estarán concentradas principalmente en las regiones norte y noroccidente, donde se esperan lluvias y chubascos débiles y dispersos. Mientras tanto, en algunos sectores del oriente y centro podrían presentarse lluvias aisladas de poca intensidad.

En el resto del territorio nacional continuarán predominando las condiciones secas, acompañadas de un ambiente cálido, especialmente en la zona sur, donde nuevamente se pronostican las temperaturas más elevadas del país. Aunque las lluvias serán limitadas, Copeco recomienda a la población de las regiones donde se esperan precipitaciones mantenerse atenta a cualquier cambio en las condiciones del tiempo durante la tarde y la noche.



Temperaturas

Las temperaturas más altas volverán a registrarse en Choluteca y Valle, donde los termómetros alcanzarán hasta los 39 grados centígrados, con mínimas de 26 grados, convirtiéndose en las zonas más calurosas de la jornada. En Cortés se pronostica una máxima de 33 grados y una mínima de 24; mientras que Atlántida, Colón, Olancho y Santa Bárbara alcanzarán temperaturas de hasta 32 grados. En Comayagua, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, La Paz, Ocotepeque y Yoro las máximas oscilarán entre 31 y 32 grados.

Por su parte, Lempira registrará una máxima de 30 grados; Francisco Morazán llegará a 29 grados y El Paraíso alcanzará los 28 grados. En el occidente del país, Copán tendrá una máxima de 27 grados, mientras que Intibucá continuará siendo el departamento con el clima más fresco, con 24 grados de máxima y 15 de mínima.



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