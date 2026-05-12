Condiciones secas y lluvias aisladas marcarán el clima este miércoles 13

Tegucigalpa, Honduras.- Condiciones secas y cálidas predominarán este miércoles 13 de mayo en la mayor parte del territorio nacional, aunque una vaguada en altura favorecerá lluvias y chubascos débiles a moderados en sectores del oriente y algunas áreas de la zona central del país.

El pronóstico, brindado por Jairo García, pronosticador de turno de Cenaos, detalla que el ingreso de humedad desde el mar Caribe por efecto del viento del este provocará precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica en esas regiones.

“Este día estarán predominando condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional”, informó García al detallar las condiciones previstas para la jornada.

El especialista agregó que “una vaguada en altura y el transporte de humedad desde el mar Caribe por el viento del este van a estar produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados con actividad eléctrica principalmente en la región oriental y algunas áreas de la región central”.