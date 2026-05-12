Condiciones secas y lluvias aisladas marcarán el clima este miércoles 13

Tegucigalpa, Honduras.- Condiciones secas y cálidas predominarán este miércoles 13 de mayo en la mayor parte del territorio nacional, aunque una vaguada en altura favorecerá lluvias y chubascos débiles a moderados en sectores del oriente y algunas áreas de la zona central del país.
El pronóstico, brindado por Jairo García, pronosticador de turno de Cenaos, detalla que el ingreso de humedad desde el mar Caribe por efecto del viento del este provocará precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica en esas regiones.
“Este día estarán predominando condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional”, informó García al detallar las condiciones previstas para la jornada.
El especialista agregó que “una vaguada en altura y el transporte de humedad desde el mar Caribe por el viento del este van a estar produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados con actividad eléctrica principalmente en la región oriental y algunas áreas de la región central”.
Además de las lluvias aisladas, el pronosticador indicó que persistirá humo en el ambiente en distintos sectores del país, una condición que también marcará el panorama atmosférico durante este miércoles.
En cuanto al estado del mar, Cenaos prevé alturas de oleaje entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.
Para Tegucigalpa y la región central se espera una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 17 C°, mientras que en la región insular los termómetros alcanzarán una máxima de 35 C° y una mínima de 20 C°.
En la región norte se pronostica una máxima de 32 C° y una mínima de 27 C°. Para la región oriental se esperan temperaturas entre 23 C° y 34 C°, mientras que en la región sur oscilarán entre 23 C° y 35 C°.
La región occidental registrará las temperaturas más altas del país, con una máxima de 41 C° y una mínima de 25 C°. En tanto, otra zona del territorio reportará valores de 33 C° como máxima y 15 C° como mínima, según el reporte presentado por García.
“El oleaje estaría de 1 a 3 pies en el litoral Caribe y de 1 a 3 pies en el Golfo de Fonseca”, precisó Jairo García, pronosticador de turno de Cenaos.