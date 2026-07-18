Sismo de 5,3 sacude el Caribe de Honduras sin dejar víctimas ni daños materiales

Tegucigalpa.- Un sismo de magnitud 5,3 se registró este sábado en las aguas del mar Caribe, frente a la costa del departamento de Gracias a Dios, en el este de Honduras y fronterizo con Nicaragua, sin que hasta el momento se reporten víctimas ni daños materiales, informó una fuente oficial.

Según los informes preliminares de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias, el temblor se produjo a las 10.08 hora local (16.08 GMT) y su epicentro se localizó a 369 kilómetros en el mar Caribe, al noroeste de Raya, en el municipio de Ramón Villeda Morales.