Argentina, invicta contra selecciones europeas desde la llegada de Lionel Scaloni

Argentina jugará su séptima final del campeonato Mundial contra una selección europea (España) y, en la previa del encuentro, se dio a conocer un dato que disparó la confianza de los sudamericanos.
Con la victoria de Argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, el equipo de Lionel Scaloni superó los diez partidos consecutivos sin conocer la derrota contra selecciones del viejo continente, con un registro de ocho victorias y tres empates.
El primer partido de la "Era Scaloni" ante países europeos fue un amistoso celebrado el 09 de octubre del 2019 contra Alemania, encuentro que finalizó con un empate a dos goles.
Tres años más tarde, en la Finalissima 2022, Argentina (campeón de la Copa América 2021), derrotó a Italia por 3-0 en Wembley, lo que significó el segundo título para Scaloni al mando de la Selección Argentina.
Antes de dar inicio al Mundial 2022, Argentina goleó a Estonia en un amistoso de preparación con cinco goles de Lionel Messi.
Ya en Qatar 2022, Argentina superó a Polonia en la Fase de Grupos, venció a Países Bajos en la tanda de penales tras igualar 2-2 en 120 minutos y no tuvo complicaciones para derrotar a Croacia en Semifinales por 3-0.
Siendo la Gran Final del Mundial 2022 el partido más importante de Scaloni vs los europeos, duelo en el que Argentina levantó su tercera Copa del Mundo contra Francia.
Previo al arranque del Mundial 2026, Argentina e Islandia protagonizaron un partido amistoso que acabó con victoria de la albiceleste por 3-0.
Y en el presente campeonato mundial, Argentina sumó tres nuevas victorias contra selecciones europeas: Austria en la Fase de Grupos, Suiza en Cuartos de Final e Inglaterra en semifinales.
¿Podrá Argentina extender su buena racha ante España en la Final del Mundial 2026 o el conjunto de Luis de la Fuente romperá esa estadística?