Infantino, camino a la reelección unánime: buscará su cuarto mandato en FIFA

Todo apunta a que Gianni Infantino será reelegido como presidente de la FIFA de forma prácticamente unánime, tras recibir el apoyo de más de 200 federaciones nacionales, lo que allana el camino para un cuarto mandato sin competencia ni oposición.
Según información recopilada por diversos medios, la gran mayoría de las federaciones miembros han enviado sus cartas de respaldo, consolidando un escenario de continuismo dentro del máximo organismo del fútbol mundial.
El directivo ítalo-suizo llegó a la presidencia de la FIFA en 2016 tras la turbulenta salida de Joseph Blatter y ha sido reelegido en elecciones anteriores con amplia diferencia.
Su gestión se ha caracterizado por una fuerte expansión comercial del fútbol y el impulso de nuevos torneos como el Mundial de Clubes, aunque también ha recibido críticas por la concentración del poder y su vinculación con Donald Trump en el Mundial 2026.
El periodista deportivo, Fernando Palomo, definió la reelección de Infantino con un tweet que no tardó en hacerse viral: "Gianni Infantino se encamina a su cuarto mandato en la FIFA sin un solo rival en el horizonte. Una ‘elección’ donde el continuismo es la única papeleta".
Una de las pocas federaciones que no ha enviado su carta de apoyo es la de Alemania (DFB), uno de los países con mayor tradición e influencia en el fútbol internacional.
¿Por qué Alemania está en contra de la reelección? Principalmente por la ampliación de 48 a 64 selecciones para el Mundial de 2030, decisión que reduciría el nivel competitivo del torneo.
Además, Infantino planea aumentar la cantidad de equipos participantes en el Mundial de Clubes 2029, pasando de 32 a 48 en solo dos ediciones.
En los últimos días, los rumores apuntaban a que UEFA presentaría un nuevo candidato para hacerle frente a Infantino, impulsados por el "Caso Balogun" en la previa del Estados Unidos vs Bélgica; pero ese escenario quedó descartado al no tener el apoyo suficiente de las federaciones europeas.
Si los pronósticos se cumplen, Infantino continuará al mando de la FIFA de 2027 a 2031, organizando el próximo Mundial de Clubes en 2029 y su cuarta Copa del Mundo en 2030.