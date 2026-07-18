Golpe al narcotráfico: Marina de El Salvador incauta 1.36 toneladas de cocaína

San Salvador, El Salvador.- Agentes de la Marina Nacional de El Salvador interceptaron una lancha en la que dos ecuatorianos transportaban 1,36 toneladas de cocaína, valorada en "aproximadamente 34 millones de dólares", informó este sábado en X el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

El mandatario señaló que la operación antidrogas se llevó a cabo el viernes, 17 de julio, "a 947 millas náuticas (1.764 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque".

El Estero de Jaltepeque, lugar donde han ocurrido la mayoría de incautaciones de droga en los últimos años en el país, se encuentra ubicado entre los centrales departamentos de San Vicente y La Paz.