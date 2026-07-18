Venezuela convierte viviendas militares en albergues tras los terremotos

Caracas, Venezuela.- Venezuela equipa con electrodomésticos cientos de apartamentos y reactiva la construcción de otros dentro del complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, tras los terremotos del pasado 24 de junio que dejaron cerca de 18.000 personas sin vivienda y más de 5.000 muertos. EFE constató este viernes la presencia de obreros e ingenieros en varios edificios inconclusos, algunos de once pisos y otros de quince, que forman parte de un conjunto residencial del programa gubernamental Gran Misión Vivienda Venezuela construido por la estatal china CITIC en el emplazamiento militar. También se evidenció un camión de una importante cadena de tiendas de electrodomésticos, tecnología y hogar frente a dos edificios culminados de quince plantas.

Este movimiento coincide con las promesas del Gobierno de construir viviendas para los damnificados de los terremotos antes de que culmine el año y de entregar las primeras doscientas esta semana. Un funcionario de seguridad dijo a EFE que más de doscientos apartamentos están siendo equipados para entregarlos "supuestamente" a personas que se quedaron sin viviendas en el estado La Guaira (norte, aledaño a Caracas), la región devastada por los sismos. Un militar que se encontraba en el conjunto de edificios aseguró que estaban desalojando el área de vehículos porque el sábado habrá, presuntamente, una actividad del Gobierno.