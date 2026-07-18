Temporal histórico en Chile deja cuatro muertos y una crisis por aluviones

"Seguimos enfrentando un escenario complejo (...) Todavía enfrentaremos horas que serán especialmente exigentes, por lo que el llamado es a no exponerse y a evitar desplazamientos que no sean necesarios", aseguró en rueda de prensa el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Santiago de Chile.- La cifra de fallecidos como consecuencia del intenso temporal que azota a Chile subió este viernes a cuatro, tras la muerte de una persona en la región central de Valparaíso, donde las autoridades han declarado la alerta roja por alto riesgo de aluviones y derrumbes .

El sistema frontal, que empezó por la zona centro-sur y avanza hacia el norte, afecta diez de las dieciséis regiones del país y deja calles anegadas, cortes de luz, intensas marejadas, embarcaciones encalladas, crecidas de río y fuertes rachas de viento de hasta 160 kilómetros por hora en algunas zonas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) considera que este "tren de sistemas frontales acompañados de un río atmosférico intenso" es uno de los temporales más significativos registrados en los últimos años.

De cumplirse los pronósticos de precipitaciones, emitidos por la DMC, podría convertirse en el episodio de lluvias más intenso registrado para un mes de julio desde que existen mediciones.

"Se está viviendo el 'peak' de precipitaciones en la zona centro de nuestro país: en Valparaíso, Coquimbo y la Región Metropolitana (a la que pertenece Santiago)", indicó por su parte en la misma rueda de prensa el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Según el más reciente reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), actualmente hay más de 2.500 personas aisladas en la ciudad de Coquimbo (norte), un centenar de casas destruidas o con daño mayor y casi 400.000 hogares sin electricidad, principalmente en Valparaíso, a 110 kilómetros al noroeste de Santiago.

Precisamente en la región de Valparaíso, el Senapred decretó en horas de la tarde la alerta roja por "alta probabilidad" de aluviones y derrumbes tanto en el litoral como en la cordillera de la costa.

Una decena de poblaciones cercanas a esteros como el Marga Marga o el Quilpué fueron evacuadas ante el riego de desbordes.

En la región de Valparaíso, la atención también está puesta en el río Petorca, que durante años fue símbolo de la extrema sequía que vivió Chile en la última década y llevaba años sin caudal.

Durante el día, también fueron evacuados vecinos de distintas poblaciones de Talagante, construidas de manera irregular en el cauce del río Mapocho, el principal de Santiago.

El presidente chileno, José Antonio Kast, visitó hoy la región de Biobío, quinientos kilómetros al sur de la capital, y recorrió la comuna de Penco, una de las más afectadas por las lluvias y que también fue epicentro de los devastadores incendios forestales de enero.

El tren de sistemas frontales, que se espera dure hasta la noche del domingo y que llega tras un otoño especialmente cálido y seco, avanza hacia el norte, donde en las últimas horas se preparan intensamente para recibir las lluvias.

Preocupan especialmente las lluvias en Atacama, ubicada a ochocientos kilómetros al norte de Santiago y epicentro de los grades aluviones de 2015, y en Coquimbo, donde las autoridades han reconocido que la región "no está preparada". EFE