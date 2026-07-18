La princesa Tiana daría el salto al live action: lo que se sabe del nuevo proyecto de Disney

Los Ángeles, Estados Unidos.- Disney seguiría ampliando su catálogo de adaptaciones en acción real con una de las princesas más queridas de las últimas décadas.

De acuerdo con reportes de medios especializados, el estudio trabaja en el desarrollo de una película live action inspirada en "La princesa y el sapo" (2009), una producción que devolvería a Tiana al centro de la pantalla tras varios años sin nuevos proyectos cinematográficos. La información surge apenas unos días después del estreno de "Moana", la nueva adaptación de acción real de Disney, reforzando la estrategia de la compañía de reinterpretar algunos de sus clásicos animados más exitosos para una nueva generación de espectadores. Hasta el momento, Disney no ha confirmado quién interpretará a Tiana ni ha revelado un director, guionista o fecha de estreno. En los últimos meses han circulado rumores sobre una posible participación de la actriz Lupita Nyong'o, aunque no existe ningún anuncio oficial que respalde esa versión.

Estrenada en 2009, "La princesa y el sapo" marcó un momento histórico para Disney al presentar a Tiana, la primera princesa afrodescendiente de la compañía. Ambientada en la ciudad de Nueva Orleans e inspirada libremente en el cuento de "El príncipe rana", la película fue reconocida por su estilo de animación tradicional, su música con influencias del jazz y la cultura de Luisiana, además de recibir nominaciones al Premio Óscar por su banda sonora y su canción original.