¿Habrá "Moana 3"? Dwayne Johnson revela los planes de Disney para la franquicia

Río de Janeiro, Brasil.- Dwayne Johnson admitió, durante una rueda de prensa realizada en Brasil, que Disney trabaja en una tercera entrega animada de "Moana", aunque aclaró que el estreno de la versión con actores reales, programado para el 10 de julio, ocupa por ahora todo el interés del estudio.

El actor, que presta su voz al semidiós Maui desde la primera película de 2016 y que además protagoniza el remake live-action, respondió a una pregunta directa sobre el futuro de la franquicia con una frase que despejó cualquier duda entre los presentes.

"Sí, hemos hablado de 'Moana 3', sí", dijo Johnson. "Pero primero, 'Moana' en acción real, dejemos que eso salga primero. Tenemos a los maravillosos Jared Bush y Dana Ledoux Miller, que han sido nuestros guionistas... ellos escribirán 'Moana 3'".

Bush y Ledoux Miller son los responsables del guion de "Moana 2", estrenada en 2024, y también participaron en la escritura del remake que llega a las salas este verano. Su regreso a la tercera película sugiere que Disney apuesta por mantener la coherencia narrativa que ha caracterizado a la saga desde su origen.