¿Habrá "Moana 3"? Dwayne Johnson revela los planes de Disney para la franquicia

Río de Janeiro, Brasil.- Dwayne Johnson admitió, durante una rueda de prensa realizada en Brasil, que Disney trabaja en una tercera entrega animada de "Moana", aunque aclaró que el estreno de la versión con actores reales, programado para el 10 de julio, ocupa por ahora todo el interés del estudio.
El actor, que presta su voz al semidiós Maui desde la primera película de 2016 y que además protagoniza el remake live-action, respondió a una pregunta directa sobre el futuro de la franquicia con una frase que despejó cualquier duda entre los presentes.
"Sí, hemos hablado de 'Moana 3', sí", dijo Johnson. "Pero primero, 'Moana' en acción real, dejemos que eso salga primero. Tenemos a los maravillosos Jared Bush y Dana Ledoux Miller, que han sido nuestros guionistas... ellos escribirán 'Moana 3'".
Bush y Ledoux Miller son los responsables del guion de "Moana 2", estrenada en 2024, y también participaron en la escritura del remake que llega a las salas este verano. Su regreso a la tercera película sugiere que Disney apuesta por mantener la coherencia narrativa que ha caracterizado a la saga desde su origen.
La franquicia acumula cifras que explican el interés del estudio por extenderla. La cinta original recaudó cerca de 680 millones de dólares en todo el mundo tras su lanzamiento en 2016 y se convirtió, con el paso de los años, en uno de los títulos más vistos en la plataforma de streaming de la compañía.
"Moana 2", que en un inicio se planeó como una serie para Disney+, terminó reformulada como largometraje y abrió con 225 millones de dólares durante el fin de semana de Acción de Gracias, hasta superar los 1,000 millones de dólares en taquilla mundial.
Auli'i Cravalho, voz de "Moana" en ambas películas animadas, se perfila como la actriz llamada a repetir el papel en la nueva entrega, junto a Johnson en la piel de Maui.
Mientras tanto, la atención se centra en el remake live-action, dirigido por Thomas Kail, con Catherine Laga'aia como protagonista y Johnson nuevamente como Maui.
El elenco se completa con John Tui, Frankie Adams, Rena Owen y Jemaine Clement, quien retoma su papel del cangrejo gigante Tamatoa. La cinta llega a las salas de cine el próximo 10 de julio, un día antes en Honduras.