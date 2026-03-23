Dwayne Johnson debuta como Maui en el nuevo tráiler oficial de "Moana"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El tráiler oficial de "Moana" que Disney publicó este lunes 23 de marzo venía a cumplir una deuda pendiente. El adelanto que se estrenó en noviembre de 2025 apenas dejó entrever los contornos de la producción, con imágenes de Motunui y una Catherine Lagaʻaia introduciéndose al mundo de la franquicia. Esta vez el estudio fue más generoso, y la gran carta que guardaba bajo la manga era una sola: mostrar a Dwayne "The Rock" Johnson como el semidiós Maui, en carne propia, tatuajes en movimiento y el mismo "chee-hoo" que millones de espectadores grabaron en su memoria hace una década. Johnson aparece en el adelanto encontrándose con Moana por primera vez, lanza su icónico grito antes de transformarse en una ballena. Es un momento breve pero calculado, el tipo de aparición que Disney reserva para cuando sabe que tiene algo que defender ante el público.

18 kilos encima en cada jornada de rodaje

La espera para ver a Johnson en este papel tenía una razón de peso, literalmente. La transformación requirió aproximadamente dos horas y media de maquillaje diario, mediante un traje corporal diseñado por el maquillador Joel Harlow —ganador del Oscar por Star Trek— basado en moldes del propio cuerpo del actor.

"Eso es un adicional de 40 libras sobre ti", declaró Johnson a Entertainment Weekly. "Hay una libertad cuando actúas, ya sea como actor o cantando. Así que fue un ajuste en cuanto a cómo trabajar mis emociones a través de las 40 libras de prótesis, cabello y cuerpo que llevaba encima". El calor del rodaje convirtió cada toma en una prueba de resistencia. "Fue agotador por el traje y el calor que hacía. Esperen a ver las fotos. Entre tomas, había literalmente cinco o seis personas, todas con ventiladores, abriéndome el traje y echando el cabello hacia atrás", relató el actor.

Y cuando las escenas requerían agua, el desafío se multiplicaba. El director Thomas Kail admitió que una de las conversaciones reales durante la producción fue "'¿cómo luce mojado?', porque sabían que tenía que ser algo que pudiera tener un vuelo real". Nada de esto fue improvisado. Optar por prótesis físicas en lugar de dejar el trabajo a los efectos visuales de postproducción fue una decisión artística deliberada. "Hay una resonancia táctil y emocional cuando es un traje real. Se mueve y respira contigo", explicó Johnson.

Nuevos detalles de la trama

En noviembre del año pasado se publicó el primer vistazo al proyecto, pero fue este tráiler oficial el que por fin permitió ver más de la trama conocida, a Lagaʻaia en su dimensión completa como protagonista y, sobre todo, a Johnson encarnando al semidiós.

El adelanto también incluye un primer vistazo a Tamatoa y a Te Fiti, aunque la transformación de The Rock en Maui es, con diferencia, el elemento que acapara la atención.

A diferencia de otras adaptaciones recientes, este live-action toca una historia especialmente cercana en el tiempo: la película original tiene apenas diez años, lo que la convierte en el remake de imagen real de un título más reciente en la historia reciente de Disney.

Antes de "Moana", el título más fresco que el estudio había llevado a imagen real era "Lilo & Stitch", de 2002.

Lo que rodea al proyecto

El elenco que acompaña a Johnson y Lagaʻaia incluye a John Tui como el jefe Tui, padre de Moana; Frankie Adams como Sina, su madre; y Rena Owen en el papel de la abuela Tala. En la parte musical, Lin-Manuel Miranda regresa como compositor junto a Opetaia Foaʻi y Mark Mancina. Entre los temas que regresan figura How Far I'll Go, que en 2017 obtuvo una nominación al Oscar.

Auliʻi Cravalho, quien dio voz a "Moana" en las dos entregas animadas, decidió no retomar el papel en imagen real para abrir ese espacio a otra actriz de origen polinesio, y figura ahora como productora ejecutiva.