Disney reimagina canciones de "Encanto", Frozen y "Moana" en lengua de señas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tres de las canciones más queridas del universo animado de Disney tendrán una nueva vida el próximo 27 de abril, cuando se estrene en Disney+ Songs in Sign Language, un proyecto que reimagina por completo secuencias musicales de "Encanto", Frozen 2 y "Moana 2" en lengua de señas americana (ASL, por sus siglas en inglés). La iniciativa va mucho más allá de superponer un intérprete en el margen de la pantalla. En lugar de añadir un firmante en una esquina, el equipo produjo nueva animación para los propios personajes. Así, los temas elegidos —The Next Right Thing de Frozen 2, We Don't Talk About Bruno de "Encanto" y Beyond de Moana 2— adquieren una coreografía y una letra completamente distintas, pensadas desde la lógica y la expresividad de la ASL. Al frente del proyecto estuvo Hyrum Osmond, animador veterano de Disney con tres décadas de carrera que incluye títulos como Bolt, Enredados, Frozen y las dos entregas de Zootopia.

Osmond dirigió un equipo de más de 20 animadores que trabajaron a partir de materiales de referencia en lengua de señas creados específicamente para esta producción.

La dirección tuvo, además, una dimensión personal muy concreta. Su padre es sordo, y según el propio Osmond, esa experiencia moldeó su motivación para sacar adelante el proyecto.



Para dar forma artística a las versiones, Disney recurrió al Deaf West Theatre de Los Ángeles, compañía galardonada con el premio Tony y reconocida internacionalmente por su trabajo en el cruce entre la lengua de señas americana y el inglés hablado. El director artístico del teatro, DJ Kurs, junto a la coreógrafa especializada en lengua de señas Catalene Sacchetti y un grupo de ocho intérpretes de la compañía, reimaginaron y coreografiaron las letras en ASL poniendo el foco en conceptos y emociones, en lugar de hacer una transcripción palabra a palabra. El resultado exigió rehacer casi desde cero buena parte de la animación original. "En la mayoría de los casos, creamos animaciones completamente nuevas. Tuvimos que hacer muchos ajustes para que la animación fuera fiel a la intención original", explicó Osmond. La fidelidad emocional a las películas fue el criterio rector de cada decisión creativa del equipo. Kurs, por su parte, describió el proyecto como un momento sin precedentes para la comunidad sorda.