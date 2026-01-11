¿Quiénes interpretarán a Rapunzel y Flynn Rider en el live action de Enredados?

Walt Disney Studios ha anunciado que Milo Manheim y Teagan Croft serán los encargados de dar vida a Flynn Rider y Rapunzel en la esperada adaptación de Enredados. ¿Quiénes son?
Milo Manheim, de 24 años, nació el 6 de marzo de 2001 en Los Ángeles, California.
Hijo de la actriz Camryn Manheim y del ex modelo Jeffrey Brezovar, comenzó a actuar desde los siete años, participando en más de 15 musicales con Liza Monjauze Productions.
Su reconocimiento llegó en 2018 al interpretar a Zed en la franquicia musical Zombies y al participar en la temporada 27 de Dancing With the Stars, donde alcanzó el segundo lugar.
Por su parte, Teagan Croft, nacida el 23 de abril de 2004 en Sídney, Australia, inició su carrera artística desde la infancia con obras de teatro locales y comerciales televisivos.
Su primer papel relevante fue en la serie Home and Away, pero su consagración llegó como Rachel Roth (Raven) en la serie Titans.
En 2023 participó en la película de Netflix True Spirit, basada en una historia real de la navegante australiana Jessica Watson.
La película Enredados cuenta la historia de Rapunzel, una joven princesa con un cabello mágico extraordinariamente largo, que ha vivido toda su vida encerrada en una torre.
Hasta que conoce a Flynn Rider, un astuto ladrón que la ayuda a descubrir el mundo más allá de su confinamiento.
Este live action se suma a se integra a la amplia serie de adaptaciones de Disney producido en los últimos diez años, incluyendo títulos como El Rey León, La Bella y la Bestia, Aladdin, Mulan, Dumbo, La Sirenita, Blanca Nieves y Lilo & Stitch.
El live action de Enredados promete combinar la magia y la aventura del filme original con la experiencia de los jóvenes protagonistas.