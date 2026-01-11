  1. Inicio
¿Quiénes interpretarán a Rapunzel y Flynn Rider en el live action de Enredados?

Milo Manheim y Teagan Croft lideran el elenco del live action de Enredados, adaptación del clásico animado de Disney

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 10:50
Walt Disney Studios ha anunciado que Milo Manheim y Teagan Croft serán los encargados de dar vida a Flynn Rider y Rapunzel en la esperada adaptación de Enredados. ¿Quiénes son?

 Fotos: Redes sociales
Milo Manheim, de 24 años, nació el 6 de marzo de 2001 en Los Ángeles, California.

Foto: redes sociales
Hijo de la actriz Camryn Manheim y del ex modelo Jeffrey Brezovar, comenzó a actuar desde los siete años, participando en más de 15 musicales con Liza Monjauze Productions.

Foto: redes sociales
Su reconocimiento llegó en 2018 al interpretar a Zed en la franquicia musical Zombies y al participar en la temporada 27 de Dancing With the Stars, donde alcanzó el segundo lugar.

 Foto: redes sociales
Por su parte, Teagan Croft, nacida el 23 de abril de 2004 en Sídney, Australia, inició su carrera artística desde la infancia con obras de teatro locales y comerciales televisivos.

Foto: redes sociales
Su primer papel relevante fue en la serie Home and Away, pero su consagración llegó como Rachel Roth (Raven) en la serie Titans.

Foto: redes sociales
En 2023 participó en la película de Netflix True Spirit, basada en una historia real de la navegante australiana Jessica Watson.

Foto: redes sociales
La película Enredados cuenta la historia de Rapunzel, una joven princesa con un cabello mágico extraordinariamente largo, que ha vivido toda su vida encerrada en una torre.

 Foto: redes sociales
Hasta que conoce a Flynn Rider, un astuto ladrón que la ayuda a descubrir el mundo más allá de su confinamiento.

 Foto: redes sociales
Este live action se suma a se integra a la amplia serie de adaptaciones de Disney producido en los últimos diez años, incluyendo títulos como El Rey León, La Bella y la Bestia, Aladdin, Mulan, Dumbo, La Sirenita, Blanca Nieves y Lilo & Stitch.

 Foto: redes sociales
El live action de Enredados promete combinar la magia y la aventura del filme original con la experiencia de los jóvenes protagonistas.

Foto: redes sociales
