Nuevo tráiler de "El diablo viste a la moda 2" revela grandes sorpresas

Emily Blunt reconoció que retomar a su personaje resultó sorprendentemente natural. "Esta figura encaja demasiado bien conmigo; tal vez debería preguntarme por qué", confesó con humor. La química entre las tres actrices principales parece intacta, según se aprecia en las escenas del adelanto donde los diálogos rápidos y las miradas cómplices recuerdan por qué la película original se convirtió en fenómeno cultural.