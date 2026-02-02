  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Nuevo tráiler de "El diablo viste a la moda 2" revela grandes sorpresas

El nuevo avance de "El diablo viste a la moda 2" muestra el regreso de Andy, Miranda y Emily tras dos décadas. La rivalidad profesional define el tono de esta esperada secuela

  • Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 13:43
Nuevo tráiler de El diablo viste a la moda 2 revela grandes sorpresas
1 de 12

El tráiler completo de "El diablo viste a la moda 2" llegó esta semana con el regreso de Andy Sachs y Miranda Priestly, veinte años después de aquel primer día en las oficinas de la revista Runway. Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt vuelven a compartir pantalla en una secuela que promete actualizar la fórmula ganadora de 2006.

 Foto: Cortesía | 20th Century Studios
Nuevo tráiler de El diablo viste a la moda 2 revela grandes sorpresas
2 de 12

El avance muestra a Andy ingresando nuevamente a Runway, donde Nigel, interpretado por Stanley Tucci, la recibe con su habitual sarcasmo.

 Foto: Cortesía | 20th Century Studios
Nuevo tráiler de El diablo viste a la moda 2 revela grandes sorpresas
3 de 12

"Mira lo que trajo TJ Maxx", comenta ante la mirada desconcertada de Miranda. La escena revela una Andy transformada, segura de sí misma, aunque Emily no resiste señalar que sus cejas siguen siendo tema de conversación.

 Foto: Cortesía | 20th Century Studios
Nuevo tráiler de El diablo viste a la moda 2 revela grandes sorpresas
4 de 12

La trama ubica la historia en 2026. Miranda enfrenta los desafíos de mantener relevante una publicación impresa mientras el mundo digital avanza sin pausa. Andy regresa tras años de ausencia, pero el giro principal recae en Emily, quien ahora dirige su propia empresa de moda de lujo y se perfila como rival directa de ambas.

 Foto: Cortesía | 20th Century Studios
Nuevo tráiler de El diablo viste a la moda 2 revela grandes sorpresas
5 de 12

El tráiler anticipa enfrentamientos en salas de juntas donde los comentarios afilados y las tensiones profesionales marcan el ritmo.

 Foto: Cortesía | 20th Century Studios
Nuevo tráiler de El diablo viste a la moda 2 revela grandes sorpresas
6 de 12

El primer teaser, difundido meses atrás, alcanzó más de 180 millones de vistas en 24 horas, un récord para el género de comedia.

 Foto: Cortesía | 20th Century Studios
Nuevo tráiler de El diablo viste a la moda 2 revela grandes sorpresas
7 de 12

David Frankel regresa como director, repitiendo su labor en la película original. Aline Brosh McKenna vuelve a escribir el guion, nuevamente basándose en el universo creado por Lauren Weisberger.

 Foto: Cortesía | 20th Century Studios
Nuevo tráiler de El diablo viste a la moda 2 revela grandes sorpresas
8 de 12

Al elenco original se suman Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu y Lady Gaga en una aparición breve, ampliando el universo de personajes.

 Foto: Cortesía | 20th Century Studios
Nuevo tráiler de El diablo viste a la moda 2 revela grandes sorpresas
9 de 12

La filmación en Nueva York generó escenas inusuales. Multitudes se agolparon en los alrededores de los sets para fotografiar a los actores. Streep compartió con Vogue su asombro ante la magnitud del fenómeno. "Sentí júbilo cuando salí a la Sexta Avenida.

 Foto: Cortesía | 20th Century Studios
Nuevo tráiler de El diablo viste a la moda 2 revela grandes sorpresas
10 de 12

Hace 20 años nadie se interesaba, pero ahora la emoción era palpable", declaró la actriz ganadora de tres premios Oscar.

 Foto: Cortesía | 20th Century Studios
Nuevo tráiler de El diablo viste a la moda 2 revela grandes sorpresas
11 de 12

Emily Blunt reconoció que retomar a su personaje resultó sorprendentemente natural. "Esta figura encaja demasiado bien conmigo; tal vez debería preguntarme por qué", confesó con humor. La química entre las tres actrices principales parece intacta, según se aprecia en las escenas del adelanto donde los diálogos rápidos y las miradas cómplices recuerdan por qué la película original se convirtió en fenómeno cultural.

 Foto: Cortesía | 20th Century Studios
Nuevo tráiler de El diablo viste a la moda 2 revela grandes sorpresas
12 de 12

La película llegará a los cines el 1 de mayo en Estados Unidos y Reino Unido. En América Latina el estreno se adelanta al 30 de abril, permitiendo a los fanáticos de la región ver primero cómo se desarrolla este nuevo capítulo en el mundo despiadado de la alta costura.

 Foto: Cortesía | 20th Century Studios
Cargar más fotos