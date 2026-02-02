Nuevo tráiler de "El diablo viste a la moda 2" revela grandes sorpresas

El tráiler completo de "El diablo viste a la moda 2" llegó esta semana con el regreso de Andy Sachs y Miranda Priestly, veinte años después de aquel primer día en las oficinas de la revista Runway. Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt vuelven a compartir pantalla en una secuela que promete actualizar la fórmula ganadora de 2006.
El avance muestra a Andy ingresando nuevamente a Runway, donde Nigel, interpretado por Stanley Tucci, la recibe con su habitual sarcasmo.
"Mira lo que trajo TJ Maxx", comenta ante la mirada desconcertada de Miranda. La escena revela una Andy transformada, segura de sí misma, aunque Emily no resiste señalar que sus cejas siguen siendo tema de conversación.
La trama ubica la historia en 2026. Miranda enfrenta los desafíos de mantener relevante una publicación impresa mientras el mundo digital avanza sin pausa. Andy regresa tras años de ausencia, pero el giro principal recae en Emily, quien ahora dirige su propia empresa de moda de lujo y se perfila como rival directa de ambas.
El tráiler anticipa enfrentamientos en salas de juntas donde los comentarios afilados y las tensiones profesionales marcan el ritmo.
El primer teaser, difundido meses atrás, alcanzó más de 180 millones de vistas en 24 horas, un récord para el género de comedia.
David Frankel regresa como director, repitiendo su labor en la película original. Aline Brosh McKenna vuelve a escribir el guion, nuevamente basándose en el universo creado por Lauren Weisberger.
Al elenco original se suman Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu y Lady Gaga en una aparición breve, ampliando el universo de personajes.
La filmación en Nueva York generó escenas inusuales. Multitudes se agolparon en los alrededores de los sets para fotografiar a los actores. Streep compartió con Vogue su asombro ante la magnitud del fenómeno. "Sentí júbilo cuando salí a la Sexta Avenida.
Hace 20 años nadie se interesaba, pero ahora la emoción era palpable", declaró la actriz ganadora de tres premios Oscar.
Emily Blunt reconoció que retomar a su personaje resultó sorprendentemente natural. "Esta figura encaja demasiado bien conmigo; tal vez debería preguntarme por qué", confesó con humor. La química entre las tres actrices principales parece intacta, según se aprecia en las escenas del adelanto donde los diálogos rápidos y las miradas cómplices recuerdan por qué la película original se convirtió en fenómeno cultural.
La película llegará a los cines el 1 de mayo en Estados Unidos y Reino Unido. En América Latina el estreno se adelanta al 30 de abril, permitiendo a los fanáticos de la región ver primero cómo se desarrolla este nuevo capítulo en el mundo despiadado de la alta costura.