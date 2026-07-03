Próspera Biohub anuncia intención de Merck Life Science para impulsar biotecnología en Honduras

Roatán, Honduras.-Honduras Próspera Inc anunció este día una colaboración estratégica con Merck Life Science Brasil, subsidiaria de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, para cooperar en el avance de la biotecnología y la innovación en ciencias de la vida dentro del ecosistema de Próspera en suelo hondureño. La colaboración marca un hito significativo en la misión de Próspera de convertirse en un centro regional líder para la biofabricación, la investigación traslacional y las terapias de próxima generación. Merck ha reconocido a Próspera como un “modelo pionero para la innovación basada en la ciencia”. Esta alineación estratégica busca no solo cerrar la brecha en el acceso a tecnologías de vanguardia y experiencia científica, sino también servir como catalizador para la expansión de la industria de las ciencias de la vida en Honduras.

Impulsando el impacto económico local y la creación de empleo, esta colaboración tiene el principio central de sostener un compromiso con la comunidad hondureña. Al fomentar un ecosistema biotecnológico sólido, Próspera y Merck buscan generar oportunidades de empleo de alto valor para el talento local. A través de programas de capacitación especializada y el desarrollo de infraestructura local, esta alianza busca mejorar las competencias de la fuerza laboral local, asegurando que sean participantes clave en la creciente bioeconomía de la región. Con esta alianza Próspera aspira a ser un puente para la biotecnología estadounidense ubicándose en una posición única y estratégica para las empresas. Al combinar un entorno regulatorio favorable a la innovación con la red global de Merck, Próspera BioHub ofrece una plataforma nearshore para que las startups estadounidenses escalen su investigación y desarrollo de manera eficiente.

La alianza también provee una conectividad que fomenta un intercambio fluido de innovación e inversión entre América del Norte y Centroamérica.

Proyección hacia bioemprendedores en el país