Recaudación aduanera supera la meta fiscal en el primer semestre de 2026

Tegucigalpa, Honduras.-De acuerdo con el Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH), la recaudación de ingresos aduaneros cerró el primer semestre del 2026 con un balance positivo, ascendiendo a los 34,194.8 millones de lempiras.
Eso representa un incremento interanual del 11.7 por ciento en comparación con los 30,619.2 millones de lempiras registrados en el mismo período de 2025.
El crecimiento equivale a un aumento nominal de 3,575.6 millones de lempiras inyectados a la economía del país.
El dinamismo fiscal alcanzado por la Administración Aduanera de Honduras permitió superar las proyecciones de la Secretaría de Finanzas (Sefin), alcanzando un nivel de cumplimiento de la meta del 102.5 por ciento.
Lo que significa que las aduanas captaron 826.8 millones de lempiras adicionales a lo originalmente presupuestado para el período de enero a junio de 2026, pues la meta era de 69,698.2 millones de lempiras.
El gerente nacional de Gestión Técnica y Normativa Aduanera, Alejandro Ayala, informó que “la modernización aduanera, implementación de tecnología, mejora en los controles y la eficiencia en la fiscalización, el control aduanero y el flujo constante de las importaciones, han permitido mantener el crecimiento de las cifras de recaudación y garantizar los recursos proyectados para el presupuesto de la nación”.
"El comportamiento de los ingresos aduaneros estuvo liderado por el Impuesto Sobre Ventas (ISV), el cual se mantiene como la principal fuente de financiamiento por esta vía. La recaudación por ISV alcanzó los 19,841.5 millones de lempiras, mostrando un crecimiento del 10.9% es decir 1,947.3 millones de lempiras más", detalló el funcionario.
Ayala destacó que el aporte para la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV) se registró 7,176.4 millones de lempiras, reflejando un incremento del 10.4% es decir 675.8 millones de lempiras adicionales.
Además de eso, los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), sumaron 4,488.3 millones de lempiras, lo que equivale a un repunte interanual del 14.2% con 558.5 millones de lempiras más.
En cuanto a subsidios a los combustibles el funcionario explicó que durante el primer semestre de 2026, "el Estado de Honduras, a través de Aduanas Honduras, reportó un total de 4,162.4 millones de lempiras en concepto de impuesto dejado de percibir en el ACPV para mitigar los precios de los carburantes.