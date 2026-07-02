Recaudación aduanera supera la meta fiscal en el primer semestre de 2026

Tegucigalpa, Honduras.-De acuerdo con el Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH), la recaudación de ingresos aduaneros cerró el primer semestre del 2026 con un balance positivo, ascendiendo a los 34,194.8 millones de lempiras. Eso representa un incremento interanual del 11.7 por ciento en comparación con los 30,619.2 millones de lempiras registrados en el mismo período de 2025. El crecimiento equivale a un aumento nominal de 3,575.6 millones de lempiras inyectados a la economía del país.

El dinamismo fiscal alcanzado por la Administración Aduanera de Honduras permitió superar las proyecciones de la Secretaría de Finanzas (Sefin), alcanzando un nivel de cumplimiento de la meta del 102.5 por ciento. Lo que significa que las aduanas captaron 826.8 millones de lempiras adicionales a lo originalmente presupuestado para el período de enero a junio de 2026, pues la meta era de 69,698.2 millones de lempiras. El gerente nacional de Gestión Técnica y Normativa Aduanera, Alejandro Ayala, informó que “la modernización aduanera, implementación de tecnología, mejora en los controles y la eficiencia en la fiscalización, el control aduanero y el flujo constante de las importaciones, han permitido mantener el crecimiento de las cifras de recaudación y garantizar los recursos proyectados para el presupuesto de la nación”.