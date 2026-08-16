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¡A lo Spider-Man! Así presume las obras de su gestión un alcalde peruano

En los últimos días un alcalde de Perú se ha viralizado por presumir las obras de su gestión en un video en el que aparece columpiándose como Spider-Man

  • Actualizado: 16 de agosto de 2026 a las 14:53
¡A lo Spider-Man! Así presume las obras de su gestión un alcalde peruano

El alcalde Richard Soria publicó el video el pasado 11 de agosto en sus redes sociales, acumulando millones de vistas y reacciones.

 Foto: captura de pantalla/Sony

Lima, Perú.- El estreno de la película "Spider-Man: Brand New Day" ha sido de los temas más hablados en las últimas semanas en redes sociales, y un alcalde de Perú aprovechó la oportunidad de esta moda para dar a conocer las obras de su gestión.

Se trata de Richard Soria Fuerte, edil de la ciudad de El Agustino, uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima. Soria Fuerte es alcalde desde 2023 y quien busca la reelección en las elecciones municipales que celebrará Perú en octubre de este año.

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El video, elaborado con apoyo de la Inteligencia Artificial (IA), presenta al alcalde columpiándose como "Spidey" por las calles reparadas y construidas, al igual que muestra veredas y un complejo deportivo construido en su mandato.

Además, el material audiovisual va acompañado con pistas que compuso Danny Elfman para la primera trilogía dirigida por Sam Reimi.

@richardsoriaf Me sumo al trend de Spiderman 🕷️ y te muestro algunas de las tantas obras que hicimos realidad en Ciudad El Agustino. #SpiderMan #spiderman #trend #ElAgustino #LasObrasDebenContinuar #Soria ♬ sonido original - Richard Soria

El video fue publicado en las redes sociales de Soria Fuerte desde el pasado 11 de agosto y se ha viralizado enormemente desde entonces. Solo en Facebook acumula más de 75.9 millones de reacciones, 4.8 millones de comentarios y ha sido compartido en 7.9 millones de ocasiones.

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Además de las escenas de acción, peleas y habilidades que se reflejan tanto en cómics, series, películas, y videojuegos, muchos de sus fanáticos se sienten cautivados por el lado humano de Peter Parker. Parker no solo tiene que lidiar con el peso de ser un superhéroe, sino también en mantener un equilibro en su vida personal, enfrentando problemas económicos, desamores, perder personas especiales, pero aun ante las dificultades, no renuncia a hacer lo correcto.

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Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

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