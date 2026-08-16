¡A lo Spider-Man! Así presume las obras de su gestión un alcalde peruano

Lima, Perú.- El estreno de la película "Spider-Man: Brand New Day" ha sido de los temas más hablados en las últimas semanas en redes sociales, y un alcalde de Perú aprovechó la oportunidad de esta moda para dar a conocer las obras de su gestión.
Se trata de Richard Soria Fuerte, edil de la ciudad de El Agustino, uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima. Soria Fuerte es alcalde desde 2023 y quien busca la reelección en las elecciones municipales que celebrará Perú en octubre de este año.
"Vecinos, acompañénme a recorrer ciudad El Agustino", expresa el funcionario antes de lanzar telarañas como el famoso superheróe de Marvel.
El video, elaborado con apoyo de la Inteligencia Artificial (IA), presenta al alcalde columpiándose como "Spidey" por las calles reparadas y construidas, al igual que muestra veredas y un complejo deportivo construido en su mandato.
Además, el material audiovisual va acompañado con pistas que compuso Danny Elfman para la primera trilogía dirigida por Sam Reimi.
@richardsoriaf Me sumo al trend de Spiderman 🕷️ y te muestro algunas de las tantas obras que hicimos realidad en Ciudad El Agustino. #SpiderMan #spiderman #trend #ElAgustino #LasObrasDebenContinuar #Soria ♬ sonido original - Richard Soria
El video fue publicado en las redes sociales de Soria Fuerte desde el pasado 11 de agosto y se ha viralizado enormemente desde entonces. Solo en Facebook acumula más de 75.9 millones de reacciones, 4.8 millones de comentarios y ha sido compartido en 7.9 millones de ocasiones.
Spider-Man: Brand New Day, interpretada por Tom Holland como Peter Parker, ya superó los 2,000 millones de dólares en taquilla en tan solo 19 días.
Desde su creación en 1962, Spider-Man se ha visibilizado como la principal cara de Marvel, atrayendo con sus aventuras en las que defiende a Nueva York de poderosos villanos como El Duende Verde, el Doctor Octopus, Venom, y otros más.
Además de las escenas de acción, peleas y habilidades que se reflejan tanto en cómics, series, películas, y videojuegos, muchos de sus fanáticos se sienten cautivados por el lado humano de Peter Parker. Parker no solo tiene que lidiar con el peso de ser un superhéroe, sino también en mantener un equilibro en su vida personal, enfrentando problemas económicos, desamores, perder personas especiales, pero aun ante las dificultades, no renuncia a hacer lo correcto.