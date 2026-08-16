¡A lo Spider-Man! Así presume las obras de su gestión un alcalde peruano

Lima, Perú.- El estreno de la película "Spider-Man: Brand New Day" ha sido de los temas más hablados en las últimas semanas en redes sociales, y un alcalde de Perú aprovechó la oportunidad de esta moda para dar a conocer las obras de su gestión. Se trata de Richard Soria Fuerte, edil de la ciudad de El Agustino, uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima. Soria Fuerte es alcalde desde 2023 y quien busca la reelección en las elecciones municipales que celebrará Perú en octubre de este año.

"Vecinos, acompañénme a recorrer ciudad El Agustino", expresa el funcionario antes de lanzar telarañas como el famoso superheróe de Marvel. El video, elaborado con apoyo de la Inteligencia Artificial (IA), presenta al alcalde columpiándose como "Spidey" por las calles reparadas y construidas, al igual que muestra veredas y un complejo deportivo construido en su mandato. Además, el material audiovisual va acompañado con pistas que compuso Danny Elfman para la primera trilogía dirigida por Sam Reimi.

El video fue publicado en las redes sociales de Soria Fuerte desde el pasado 11 de agosto y se ha viralizado enormemente desde entonces. Solo en Facebook acumula más de 75.9 millones de reacciones, 4.8 millones de comentarios y ha sido compartido en 7.9 millones de ocasiones.