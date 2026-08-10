Spider-Man cumple 64 años: Así ha evolucionado el héroe más icónico de Marvel

Peter Parker tenía apenas 16 años cuando una araña irradiada le cambió la vida, y ese instante, publicado el 10 de agosto de 1962 en las páginas de Amazing Fantasy #15, le dio a Marvel su personaje más rentable. 64 años después, el trepamuros sigue mutando sin perder la esencia que lo volvió distinto desde el inicio, la de un adolescente torpe y con problemas reales.