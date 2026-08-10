  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Spider-Man cumple 64 años: Así ha evolucionado el héroe más icónico de Marvel

El 10 de agosto de 1962 nació, en las viñetas de un cómic de Marvel, el superhéroe que reescribió las reglas del género

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 10:49
Spider-Man cumple 64 años: Así ha evolucionado el héroe más icónico de Marvel
1 de 14

Peter Parker tenía apenas 16 años cuando una araña irradiada le cambió la vida, y ese instante, publicado el 10 de agosto de 1962 en las páginas de Amazing Fantasy #15, le dio a Marvel su personaje más rentable. 64 años después, el trepamuros sigue mutando sin perder la esencia que lo volvió distinto desde el inicio, la de un adolescente torpe y con problemas reales.

 Foto: Shutterstock
Spider-Man cumple 64 años: Así ha evolucionado el héroe más icónico de Marvel
2 de 14

Aquella apuesta estuvo a punto de descartarse porque el editor Martin Goodman dudaba del potencial de un superhéroe alejado del arquetipo que dominaba el mercado —con inseguridades y una tía que dependía de él—, aunque terminó dejándolo publicar en el último número de una revista condenada a desaparecer.

 Foto: Cortesía | Marvel
Spider-Man cumple 64 años: Así ha evolucionado el héroe más icónico de Marvel
3 de 14

La respuesta fue tan contundente que, meses después, en marzo de 1963, Spider-Man obtuvo su propia colección regular.

 Foto: Cortesía | Marvel
Spider-Man cumple 64 años: Así ha evolucionado el héroe más icónico de Marvel
4 de 14

De las páginas impresas saltó a la televisión y después al cine, atravesando tres generaciones de actores, desde Tobey Maguire hasta Tom Holland, además de versiones animadas que ampliaron el universo. .

 Foto: Cortesía redes sociales
Spider-Man cumple 64 años: Así ha evolucionado el héroe más icónico de Marvel
5 de 14

Into the Spider-Verse presentó a Miles Morales en 2018. Ganó el Oscar a Mejor filme de animación.

 Foto: Cortesía redes sociales
Spider-Man cumple 64 años: Así ha evolucionado el héroe más icónico de Marvel
6 de 14

Across the Spider-Verse (2023) mostró a Spider-Gwen como coprotagonista de la trama.

 Foto: Cortesía redes sociales
Spider-Man cumple 64 años: Así ha evolucionado el héroe más icónico de Marvel
7 de 14

Spider-Man (Atari 2600, 1982) marcó el debut del trepamuros en el mundo de los videojuegos.

 Foto: Cortesía redes sociales
Spider-Man cumple 64 años: Así ha evolucionado el héroe más icónico de Marvel
8 de 14

El superhéroe sigue vigente en cómics, peluches, camisetas y más.

 Foto: Shutterstock
Spider-Man cumple 64 años: Así ha evolucionado el héroe más icónico de Marvel
9 de 14

Spider-Man debutó en televisión en 1967.

 Foto: Cortesía redes sociales
Spider-Man cumple 64 años: Así ha evolucionado el héroe más icónico de Marvel
10 de 14

Fox Kids estrenó su serie animada en 1994.

Foto: Cortesía redes sociales
Spider-Man cumple 64 años: Así ha evolucionado el héroe más icónico de Marvel
11 de 14

Tobey Maguire estrenó el traje en el cine en 2002.

 Foto: Cortesía redes sociales
Spider-Man cumple 64 años: Así ha evolucionado el héroe más icónico de Marvel
12 de 14

Andrew Garfield reinterpretó al héroe en 2012.

Foto: Cortesía redes sociales
Spider-Man cumple 64 años: Así ha evolucionado el héroe más icónico de Marvel
13 de 14

Tom Holland se unió al universo Marvel en 2016.

 Foto: Cortesía | Sony
Spider-Man cumple 64 años: Así ha evolucionado el héroe más icónico de Marvel
14 de 14

Pese a los cambios de traje, actor y década, Spider-Man sigue demostrando, viñeta tras viñeta, que “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

 Foto: Cortesía redes sociales
Cargar más fotos