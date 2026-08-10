Spider-Man cumple 64 años: Así ha evolucionado el héroe más icónico de Marvel

Peter Parker tenía apenas 16 años cuando una araña irradiada le cambió la vida, y ese instante, publicado el 10 de agosto de 1962 en las páginas de Amazing Fantasy #15, le dio a Marvel su personaje más rentable. 64 años después, el trepamuros sigue mutando sin perder la esencia que lo volvió distinto desde el inicio, la de un adolescente torpe y con problemas reales.
Aquella apuesta estuvo a punto de descartarse porque el editor Martin Goodman dudaba del potencial de un superhéroe alejado del arquetipo que dominaba el mercado —con inseguridades y una tía que dependía de él—, aunque terminó dejándolo publicar en el último número de una revista condenada a desaparecer.
La respuesta fue tan contundente que, meses después, en marzo de 1963, Spider-Man obtuvo su propia colección regular.
De las páginas impresas saltó a la televisión y después al cine, atravesando tres generaciones de actores, desde Tobey Maguire hasta Tom Holland, además de versiones animadas que ampliaron el universo. .
Into the Spider-Verse presentó a Miles Morales en 2018. Ganó el Oscar a Mejor filme de animación.
Across the Spider-Verse (2023) mostró a Spider-Gwen como coprotagonista de la trama.
Spider-Man (Atari 2600, 1982) marcó el debut del trepamuros en el mundo de los videojuegos.
El superhéroe sigue vigente en cómics, peluches, camisetas y más.
Spider-Man debutó en televisión en 1967.
Fox Kids estrenó su serie animada en 1994.
Tobey Maguire estrenó el traje en el cine en 2002.
Andrew Garfield reinterpretó al héroe en 2012.
Tom Holland se unió al universo Marvel en 2016.
Pese a los cambios de traje, actor y década, Spider-Man sigue demostrando, viñeta tras viñeta, que “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.