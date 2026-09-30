Precio del dólar este 1 de octubre: lempira registra nuevo incremento

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar registra un incremento este jueves 1 de octubre frente al lempira. La tasa de compra se ubica en L26.8989, mientras que la tasa de venta alcanza L27.0334. El ajuste representa un aumento de L0.0052 tanto en la compra como en la venta respecto al 30 de septiembre, cuando las tasas se ubicaron en L26.8937 y L27.0282, respectivamente.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

La tasa de compra corresponde al valor de referencia para la adquisición de dólares, mientras que la tasa de venta representa el precio al que se ofrece la divisa. Por ello, ambas cotizaciones presentan una diferencia. El tipo de cambio de referencia sirve como indicador para las operaciones del mercado cambiario hondureño y es seguido por empresas y ciudadanos que realizan transacciones en dólares.

La evolución del dólar durante la semana