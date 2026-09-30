Vigente: Tarifas no aumentarán durante seis meses tras publicación de la Ley de Justicia Energética

Tegucigalpa, Honduras.- Los usuarios del servicio eléctrico no recibirán durante los primeros seis meses el impacto de un eventual incremento en la tarifa de electricidad, tras la sanción y publicación en el Diario Oficial La Gaceta del decreto legislativo que contiene la Ley de Justicia Energética. El Gobierno asumirá ese costo mediante subsidios, confirmaron este miércoles autoridades del Gabinete Energético en comparecencia de prensa en Casa Presidencial.

El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña Panting, explicó que "el período de seis meses comenzará a contar una vez que la reforma sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta, momento en el que también iniciará la implementación de las nuevas disposiciones". “En este periodo no se traspasa un alza de la tarifa; la tarifa la va a absorber el Gobierno”, recalcó el funcionario, quien reconoció que asumir ese compromiso representará un esfuerzo para las finanzas públicas, debido a que el Estado tendrá que disponer de recursos para evitar que cualquier incremento llegue directamente a los consumidores. “Esto tenemos que asumirlo con total responsabilidad”, manifestó Peña Panting. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La reforma aprobada por el Congreso Nacional establece que, una vez que entre en vigor, la tarifa aplicada en el último recibo de energía no podrá incrementarse durante seis meses; ese período puede extenderse por otros seis meses mediante una decisión del Poder Legislativo, dijo.

Además, "ya arranca oficialmente el conteo para las licitaciones de corto y largo plazo que han sido claramente esperadas por la población hondureña para reducir precios de generación", destacó Peña Panting.. "También estamos deliberando el inicio del proceso comercial de la implementación de paneles solares para el sector residencial, comercial e industrial y estamos haciendo esfuerzos en mejoras y sanemaniento en el mercado de oportunidad de parte de la presión que había en la tarifa", recalcó. La noche del martes pasado, el presidente Nasry Asfura, estampó su firma para sancionar el decreto legislativo que contiene la Ley de Justicia Energética para luego enviarlo a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) para su publicación en el diario oficial La Gaceta, hecho que se concretó este miércoles.

En la comparecencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, aludió el artículo 11 de la ley donde se establece que quien preside el Comité de Conducción es la Presidencia de la República a través del secretario de la Presidencia y está integrado por varios funcionarios que rectoran instituciones vinculadas al sector energético. Agregó que "el Comité ya se ha venido reuniendo y se ha logrado integrar a varios funcionarios que ya han sostenido reuniones", al tiempo que expresó su agradecimiento al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a otras instituciones que están cooperando con la implementación de la ley. De su lado, el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales, citó que el artículo 1 de la ley impide que la tarifa aplicada por la ENEE suba, pero no impide que se baje, por esa razón, según el marco legal vigente, ese organismo continuará calculando y publicando los ajustes tarifarios de cada trimestre.