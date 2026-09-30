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Hermana de Cristiano Ronaldo explota en redes sociales: Su mensaje contra Selección de Portugal

La salida de Cristiano Ronaldo ocurrió poco después de que Jorge Jesus explicara públicamente que había tomado la decisión de no utilizar al atacante en los siguientes partidos

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 13:53
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Revuelo total tras la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección de Portugal. Su hermana deja fuerte mensaje en redes sociales.

Fotos: Cortesía.
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La polémica que rodea a Cristiano Ronaldo aumentó este miércoles luego de que el delantero portugués abandonara la concentración de su selección en Copenhague, antes del partido contra Dinamarca.
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La decisión del capitán portugués se produjo después de las declaraciones del seleccionador Jorge Jesus, quien confirmó que Ronaldo no tendría participación en los próximos compromisos del combinado nacional.
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La situación generó una fuerte reacción en Portugal, especialmente después de que Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, utilizara sus redes sociales para defender públicamente al futbolista.
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“CR7 merecía más respeto. La selección nacional merecía una mejor estructura. El periodismo portugués merecía más competencia y menos especulación. En cuanto a los portugueses, bueno... no merecen tener lo mejor en nada. Somos envidiosos, despectivos, ignorantes, y merecemos volver a la mediocridad en la que siempre estuvimos en el fútbol pre-CR7". Finalmente, cerró con un agradecimiento a su hermano: “¡Gracias por todo CR7! ¡Mereces más!”, escribió.
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La hermana del delantero también dirigió duras palabras hacia la sociedad portuguesa, al considerar que existe envidia y desprecio hacia quienes han alcanzado grandes logros en el fútbol.
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En su mensaje, Elma recordó la importancia que ha tenido Cristiano Ronaldo para el fútbol portugués y afirmó que el delantero merece recibir un mayor reconocimiento por todo lo conseguido con la selección.
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La salida de Cristiano Ronaldo ocurrió poco después de que Jorge Jesus explicara públicamente que había tomado la decisión de no utilizar al atacante en los siguientes partidos.
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El entrenador portugués sostuvo que como seleccionador tiene la autoridad para decidir qué futbolistas participan en cada encuentro y remarcó que todos los jugadores deben tener los mismos derechos dentro del equipo.
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Tras conocer las declaraciones de Jorge Jesus y mantener una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Cristiano Ronaldo decidió abandonar la concentración.
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El propio delantero confirmó posteriormente su salida mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que explicó que había tomado la decisión después de los acontecimientos registrados durante la jornada.
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Cristiano Ronaldo, sin embargo, no detalló cuáles fueron exactamente las razones que lo llevaron a marcharse de la concentración portuguesa antes del encuentro frente a Dinamarca.
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El atacante dejó abierta la posibilidad de revelar más adelante su versión de los hechos y aseguró que, cuando llegue el momento adecuado, contará a los portugueses las razones que motivaron su decisión.
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Ronaldo también dejó claro en su comunicado que su compromiso con la selección portuguesa se ha mantenido durante toda su carrera y que siempre ha defendido los intereses del combinado nacional.
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Antes de finalizar su mensaje, el delantero deseó buena suerte a Portugal y a todos sus compañeros de equipo, dejando claro que su salida no significaba un mensaje contra los demás futbolistas.
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Ahora, la atención está puesta en las próximas declaraciones de Cristiano Ronaldo, quien podría explicar con mayor detalle qué ocurrió entre él, Jorge Jesus y la Federación Portuguesa de Fútbol.
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