Hermana de Cristiano Ronaldo explota en redes sociales: Su mensaje contra Selección de Portugal

“CR7 merecía más respeto. La selección nacional merecía una mejor estructura. El periodismo portugués merecía más competencia y menos especulación. En cuanto a los portugueses, bueno... no merecen tener lo mejor en nada. Somos envidiosos, despectivos, ignorantes, y merecemos volver a la mediocridad en la que siempre estuvimos en el fútbol pre-CR7". Finalmente, cerró con un agradecimiento a su hermano: “¡Gracias por todo CR7! ¡Mereces más!”, escribió.