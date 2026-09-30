Cristiano Ronaldo rompe el silencio y revela por qué abandonó concentración de Portugal

Ronaldo también aseguró que en el futuro contará públicamente su versión sobre las razones que lo llevaron a dejar la concentración portuguesa. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la Selección a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción".