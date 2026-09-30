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Cristiano Ronaldo rompe el silencio y revela por qué abandonó concentración de Portugal

Cristiano Ronaldo solamente se perderá el partido contra Dinamarca y su situación queda marcada por la tensión

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 12:49
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Cristiano Ronaldo en el ojo del huracán tras abandonar la concentración de Portugal y sale al paso para revelar los motivos de esta decisión.

Fotos: Cortesía.
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Cristiano Ronaldo abandonó este miércoles la concentración de la Selección de Portugal en Copenhague, justo antes del partido de Nations League contra Dinamarca.
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La salida del delantero portugués se produjo en medio de la polémica que mantiene con el entrenador Jorge Jesus durante este parón internacional.
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El conflicto comenzó después del partido ante Noruega, donde Cristiano Ronaldo permaneció en el banquillo y no disputó ningún minuto con Portugal.
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Jorge Jesus explicó posteriormente que había conversado con Ronaldo y que ambos habían acordado que el delantero no participaría en ese encuentro.
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Sin embargo, el entrenador reconoció que fue un error hacer calentar a Cristiano durante varios minutos si finalmente no tenía previsto utilizarlo.
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La situación generó malestar en el máximo goleador histórico de Portugal, quien posteriormente realizó algunos trabajos de manera separada al resto de sus compañeros.
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Antes del partido contra Dinamarca, Jorge Jesus volvió a referirse a la situación y aseguró públicamente que no existía ningún problema con Cristiano Ronaldo.
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Poco después de esa conferencia de prensa, Ronaldo abandonó el hotel de concentración de Portugal y dejó Copenhague para regresar a Madrid.
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Antes de tomar la decisión, el delantero mantuvo una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.
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Cristiano Ronaldo posteriormente confirmó su salida mediante un comunicado publicado tras la rueda de prensa del seleccionador portugués.
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En su mensaje, el atacante explicó que tomó la decisión de abandonar la concentración después de escuchar las declaraciones de Jorge Jesus. "Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección.
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Ronaldo también aseguró que en el futuro contará públicamente su versión sobre las razones que lo llevaron a dejar la concentración portuguesa. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la Selección a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción".
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El capitán de Portugal evitó hablar de un retiro definitivo de la selección y dejó abierta la posibilidad de continuar representando a su país.
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Por ahora, Cristiano Ronaldo solamente se perderá el partido contra Dinamarca y su situación queda marcada por la tensión existente con el nuevo seleccionador.
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Mientras Portugal prepara su próximo compromiso de Nations League, crece la expectativa por las futuras declaraciones de Cristiano y su versión sobre el conflicto con Jorge Jesus.
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