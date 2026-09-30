Cristiano Ronaldo rompe el silencio y revela por qué abandonó concentración de Portugal

Cristiano Ronaldo en el ojo del huracán tras abandonar la concentración de Portugal y sale al paso para revelar los motivos de esta decisión.
Cristiano Ronaldo abandonó este miércoles la concentración de la Selección de Portugal en Copenhague, justo antes del partido de Nations League contra Dinamarca.
La salida del delantero portugués se produjo en medio de la polémica que mantiene con el entrenador Jorge Jesus durante este parón internacional.
El conflicto comenzó después del partido ante Noruega, donde Cristiano Ronaldo permaneció en el banquillo y no disputó ningún minuto con Portugal.
Jorge Jesus explicó posteriormente que había conversado con Ronaldo y que ambos habían acordado que el delantero no participaría en ese encuentro.
Sin embargo, el entrenador reconoció que fue un error hacer calentar a Cristiano durante varios minutos si finalmente no tenía previsto utilizarlo.
La situación generó malestar en el máximo goleador histórico de Portugal, quien posteriormente realizó algunos trabajos de manera separada al resto de sus compañeros.
Antes del partido contra Dinamarca, Jorge Jesus volvió a referirse a la situación y aseguró públicamente que no existía ningún problema con Cristiano Ronaldo.
Poco después de esa conferencia de prensa, Ronaldo abandonó el hotel de concentración de Portugal y dejó Copenhague para regresar a Madrid.
Antes de tomar la decisión, el delantero mantuvo una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.
Cristiano Ronaldo posteriormente confirmó su salida mediante un comunicado publicado tras la rueda de prensa del seleccionador portugués.
En su mensaje, el atacante explicó que tomó la decisión de abandonar la concentración después de escuchar las declaraciones de Jorge Jesus. "Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección.
Ronaldo también aseguró que en el futuro contará públicamente su versión sobre las razones que lo llevaron a dejar la concentración portuguesa. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la Selección a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción".
El capitán de Portugal evitó hablar de un retiro definitivo de la selección y dejó abierta la posibilidad de continuar representando a su país.
Por ahora, Cristiano Ronaldo solamente se perderá el partido contra Dinamarca y su situación queda marcada por la tensión existente con el nuevo seleccionador.
Mientras Portugal prepara su próximo compromiso de Nations League, crece la expectativa por las futuras declaraciones de Cristiano y su versión sobre el conflicto con Jorge Jesus.