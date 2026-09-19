CREE convoca a audiencia pública por propuesta de tarifa eléctrica para usuarios de Utila

Islas de la Bahía, Honduras.- Los usuarios del servicio eléctrico en la isla de Utila tendrán la oportunidad de conocer y opinar sobre la propuesta de una nueva estructura tarifaria transitoria que se aplicaría al sistema aislado operado por Utila Power Company (UPCO).
La audiencia se llevará a cabo el próximo martes 22 de septiembre de 2026 y comenzará a las 8:30 a. m., bajo una modalidad híbrida.
Los interesados podrán participar de manera presencial o mediante conexión virtual a través del enlace que la CREE habilite para tal efecto.
La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) convocó a una audiencia pública, donde se busca brindar información sobre la propuesta y explicar sus principales aspectos técnicos.
Durante la audiencia también se escucharán las observaciones, comentarios, consultas e inquietudes de los usuarios y demás sectores interesados.
La actividad forma parte del procedimiento establecido en el artículo 22 de la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), que contempla la realización de una audiencia pública antes de aprobar una tarifa.
La ciudadanía tendrá la oportunidad de conocer cómo fue calculada la propuesta tarifaria y cuáles son los elementos que se tomaron en consideración para su elaboración.
La documentación relacionada con la propuesta se encuentra disponible para consulta pública a través de los canales oficiales de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
La audiencia permitirá a los usuarios de Utila y demás sectores interesados conocer la propuesta, plantear sus dudas y presentar observaciones antes de que la estructura tarifaria transitoria sea sometida al proceso correspondiente para su aprobación.