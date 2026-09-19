  1. Inicio
  2. · Honduras

CREE convoca a audiencia pública por propuesta de tarifa eléctrica para usuarios de Utila

La CREE realizará este martes 22 de septiembre una audiencia pública para presentar la propuesta de estructura tarifaria transitoria para los usuarios de la isla de Utila

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 09:10
CREE convoca a audiencia pública por propuesta de tarifa eléctrica para usuarios de Utila

Los usuarios del sistema eléctrico aislado de Utila podrán conocer y formular observaciones sobre la propuesta de estructura tarifaria transitoria para el servicio de Utila Power Company (UPCO).

 Foto: Cortesía

Islas de la Bahía, Honduras.- Los usuarios del servicio eléctrico en la isla de Utila tendrán la oportunidad de conocer y opinar sobre la propuesta de una nueva estructura tarifaria transitoria que se aplicaría al sistema aislado operado por Utila Power Company (UPCO).

La audiencia se llevará a cabo el próximo martes 22 de septiembre de 2026 y comenzará a las 8:30 a. m., bajo una modalidad híbrida.

Los interesados podrán participar de manera presencial o mediante conexión virtual a través del enlace que la CREE habilite para tal efecto.

¿Cuánto pagan los nuevos clientes de energía eléctrica en Utila?

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) convocó a una audiencia pública, donde se busca brindar información sobre la propuesta y explicar sus principales aspectos técnicos.

Audiencia pública por tarifa eléctrica de Utila será presencial y virtual

Audiencia pública por tarifa eléctrica de Utila será presencial y virtual

 (Foto: Cortesía )

Durante la audiencia también se escucharán las observaciones, comentarios, consultas e inquietudes de los usuarios y demás sectores interesados.

¿La Ley de Justicia Energética privatiza la ENEE?

La actividad forma parte del procedimiento establecido en el artículo 22 de la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), que contempla la realización de una audiencia pública antes de aprobar una tarifa.

La ciudadanía tendrá la oportunidad de conocer cómo fue calculada la propuesta tarifaria y cuáles son los elementos que se tomaron en consideración para su elaboración.

La documentación relacionada con la propuesta se encuentra disponible para consulta pública a través de los canales oficiales de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.

La audiencia permitirá a los usuarios de Utila y demás sectores interesados conocer la propuesta, plantear sus dudas y presentar observaciones antes de que la estructura tarifaria transitoria sea sometida al proceso correspondiente para su aprobación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias