CREE convoca a audiencia pública por propuesta de tarifa eléctrica para usuarios de Utila

Islas de la Bahía, Honduras.- Los usuarios del servicio eléctrico en la isla de Utila tendrán la oportunidad de conocer y opinar sobre la propuesta de una nueva estructura tarifaria transitoria que se aplicaría al sistema aislado operado por Utila Power Company (UPCO).

La audiencia se llevará a cabo el próximo martes 22 de septiembre de 2026 y comenzará a las 8:30 a. m., bajo una modalidad híbrida.

Los interesados podrán participar de manera presencial o mediante conexión virtual a través del enlace que la CREE habilite para tal efecto.