Nasry Asfura viajará a la ONU para Asamblea General y dará discurso sobre cambio climático

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura viajará este sábado 19 de septiembre a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que iniciará en la semana entrante. El mandatario será acompañado por la canciller Mireya Agüero y tiene pactado brindar un discurso sobre el cambio climático. Además, Asfura pedirá ayuda a otros presidentes y organismos para enfrentar las consecuencias del cambio climático en Honduras.

"El presidente Nasry Asfura viaja este fin de semana para participar en la 81 asamblea ordinaria de la ONU, viaja para exponer los efectos del cambio climático que están afectando todo el continente", informó Héctor Ordóñez, ministro de Comunicaciones. Ordoñez agregó que "el presidente estará aprovechando la comparecencia para la solicitud de apoyo a las naciones más poderosas del mundo para que se sumen a esta cruzada". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La 81 Asamblea General de la ONU está pactada para iniciar el 22 de septiembre y Asfura aprovechará para sostener diversos encuentros bilaterales; esta será la primera vez que Nasry Asfura brindará un discurso en la ONU tras convertirse en presidente de la nación.