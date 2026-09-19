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Nasry Asfura viajará a la ONU para Asamblea General y dará discurso sobre cambio climático

El presidente Nasry Asfura planea instalarse desde hoy en Nueva York, Estados Unidos, para participar en la 81 Asamblea General de la ONU

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 09:05
Nasry Asfura viajará a la ONU para Asamblea General y dará discurso sobre cambio climático

El presidente Nasry Asfura estará brindado por primera vez un discurso en Naciones Unidas.

Foto: Cortesía gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura viajará este sábado 19 de septiembre a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que iniciará en la semana entrante.

El mandatario será acompañado por la canciller Mireya Agüero y tiene pactado brindar un discurso sobre el cambio climático.

Además, Asfura pedirá ayuda a otros presidentes y organismos para enfrentar las consecuencias del cambio climático en Honduras.

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"El presidente Nasry Asfura viaja este fin de semana para participar en la 81 asamblea ordinaria de la ONU, viaja para exponer los efectos del cambio climático que están afectando todo el continente", informó Héctor Ordóñez, ministro de Comunicaciones.

Ordoñez agregó que "el presidente estará aprovechando la comparecencia para la solicitud de apoyo a las naciones más poderosas del mundo para que se sumen a esta cruzada".

La 81 Asamblea General de la ONU está pactada para iniciar el 22 de septiembre y Asfura aprovechará para sostener diversos encuentros bilaterales; esta será la primera vez que Nasry Asfura brindará un discurso en la ONU tras convertirse en presidente de la nación.

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"La comparecencia del presidente será la próxima semana, además de tener reuniones con otros presidentes y organismos", abonó Héctor Ordoñez.

El miércoles 23, la Asamblea General efectuará un encuentro sobre acción climática y transición justa con temas como desarrollo sostenible, recursos y efectos del cambio climático.

La noche del 18 de septiembre, el presidente Asfura dirigió la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), donde se nombró como terroristas a tres organizaciones criminales.

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Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

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