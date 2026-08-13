Héctor Ordóñez es el nuevo ministro de Comunicaciones y Estrategia del gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- Tras destituir a José Augusto Argueta, el presidente Nasry Asfura ha tomado la determinación de nombrar al periodista Héctor Ordóñez como nuevo ministro de Comunicaciones y Estrategia. Luis Castro, secretario privado del presidente Nasry Asfura, confirmó a EL HERALDO que Ordóñez será el nuevo titular de Comunicaciones y Estrategia en la actual administración. Ayer, Castro manifestó a este rotativo que la decisión de realizar un cambio “obedece al tema de mejorar las comunicaciones. El ministro José Argueta es un excelente estratega, pero necesitamos reforzar el tema de comunicaciones, no solo de estrategia”.

A su vez, adelantó que buscaban “una persona con mucha más experiencia en ese sentido”, por lo que optaron por el periodista Ordóñez, quien tiene más de tres décadas de trayectoria en la labor periodística. Ordóñez cuenta con 36 años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente labora como periodista y presentador del noticiero "Abriendo Brecha".

Salida de Argueta del gobierno