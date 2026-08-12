Condepor analiza tres terrenos para una nueva villa olímpica en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Villa Olímpica de Tegucigalpa enfrenta una demanda que supera sus capacidades. La falta de espacios para entrenamientos y el crecimiento de distintas disciplinas han reabierto la discusión sobre la necesidad de construir nuevos complejos deportivos en la capital. Ante este escenario, la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) reconoce la necesidad de construir un nuevo complejo deportivo. Aunque el proyecto todavía se encuentra en una etapa de análisis, la institución ya evalúa posibles terrenos y las condiciones que deberá reunir la obra. El viceministro de Condepor, Armando Vinicio Valdés, explicó a EL HERALDO que la propuesta es viable, pero su ejecución dependerá de definir los recursos económicos y seleccionar un terreno adecuado. “La viabilidad existe y el compromiso también; sin embargo, primero hay que definir los presupuestos y buscar un lugar idóneo para poder construirla”, indicó el funcionario. La institución analiza actualmente tres alternativas para ubicar el nuevo complejo. Una de ellas se encuentra en el sector de Las Uvas, donde anteriormente se habría realizado una investigación con la entonces estructura de Condepah; otra corresponde a una zona de la Fuerza Aérea Hondureña, cercana al anillo periférico, y la tercera está localizada en la salida hacia el valle de Amarateca. “Estamos buscando un terreno y una ubicación que reúna las condiciones necesarias para la construcción de una nueva villa olímpica. Las intenciones están y ya estamos trabajando en la elaboración del perfil que permita determinar cuál de las opciones puede avanzar”, explicó Valdés. En cuanto al financiamiento, Condepor todavía no cuenta con un presupuesto específico para levantar el nuevo complejo, por lo que primero deberá establecer cuánto costaría la obra y qué fuente de financiamiento podría utilizarse. El funcionario señaló que la eventual sede de Honduras para los Juegos Centroamericanos de 2029 también representa un elemento determinante. Una vez que la Organización Deportiva Centroamericana (Ordeca) oficialice la designación, el país tendría que asumir no solo la construcción de nueva infraestructura, sino también la recuperación de instalaciones existentes.

“Si tenemos oficialmente la sede, el Gobierno tiene una gran responsabilidad de construir un nuevo complejo olímpico, tal vez no como el que tenemos en la Villa Olímpica, sino algo más pequeño que permita liberar los espacios existentes”, sostuvo el viceministro. La intención de Condepor es que el nuevo complejo tenga una función distinta a la actual Villa Olímpica. Valdés plantea que una nueva instalación pueda concentrarse en atletas de alto rendimiento, mientras el complejo existente continúa atendiendo actividades recreativas, de formación y otros usuarios. “Debemos tener instalaciones exclusivamente para el alto rendimiento. Es cierto que es importante el deporte recreativo y el deporte de salud, pero necesitamos espacios donde nuestros atletas puedan prepararse sin competir por las mismas instalaciones”, manifestó el entrevistado.

Condepor: la Villa Olímpica se está recuperando

Por otra parte, informó que durante los últimos meses se han ejecutado trabajos de iluminación, mantenimiento, reparación de baños y canchas, además de acciones para mejorar la seguridad y el aseo del complejo. Valdés aseguró que la iluminación presenta un avance cercano al 90% y que también se construye una cancha de voleibol de playa, mientras se intervienen las canchas de tenis. Además, informó que los baños de los tres gimnasios fueron reparados y la vigilancia, según la institución, funciona las 24 horas del día. “La inversión que estamos haciendo ronda aproximadamente los 20 millones de lempiras e incluye la Villa Olímpica, el Estadio Nacional y el complejo Lempira Reina. Estamos recuperando espacios que encontramos bastante deteriorados y devolviéndoles vida”, detalló Valdés.

Por otra parte, afirmó que cuenta actualmente con 160 personas trabajando en la Villa Olímpica, una cifra que representa una reducción de la antigua planilla del complejo que llegó a tener aproximadamente 500 empleados. Asimismo e​​​xplicó que la institución analiza si será necesario ampliar la plantilla ante los nuevos proyectos y la creación de dos unidades dentro de Condepor. “En este momento tenemos 160 personas. Anteriormente, la planilla tenía aproximadamente 500 empleados”, afirmó.

En materia presupuestaria, Condepor dispone de una asignación de 1,700 millones de lempiras anuales, recursos que deben cubrir el funcionamiento de la institución y los diferentes proyectos de infraestructura deportiva que se ejecutan en el país. Además, indicó que antes de emprender nuevas obras, la institución debe atender compromisos heredados: “Son 44 proyectos que estaban inconclusos y 600 millones de lempiras que tenemos que pagar".

Boxeadores exigen más espacios

La necesidad de ampliar la infraestructura también es planteada desde las propias disciplinas deportivas. Anthony Richard Mekendez Buckley, entrenador de la Federación de Boxeo Profesional, aseguró que las limitaciones no solo tienen que ver con instalaciones, sino también con los recursos que necesitan los atletas para competir y entrenar. "De mi sueldo compro lo que necesitan mis boxeadores. Tenemos un candidato en el Centroamericano, pero lo más posible es que lo retiremos porque no nos apoyan con los guantes, ni con los espacios”, denunció Mekendez. El boxeo hondureño ha producido figuras de alcance internacional y mencionó el caso de Teófimo López, quien representó a Honduras en los Juegos Olímpicos de 2016 antes de trasladarse al profesionalismo y convertirse en campeón mundial en 2019. “Teófimo viene a la Villa Olímpica en 2016 a representar a Honduras en los Juegos Olímpicos. Después se va para Estados Unidos, pasa al boxeo profesional y en 2019 gana un campeonato del mundo. Eso demuestra lo que puede producir un atleta cuando encuentra oportunidades”, señaló.

Mekendez, quien aseguró tener una década dedicado a esta área, considera que una nueva Villa Olímpica no debe verse como un reemplazo del complejo actual, sino como una oportunidad para ampliar la capacidad deportiva del país. “Yo digo lo contrario: no está colapsada esta Villa Olímpica, pero sí tenemos necesidad de otra Villa Olímpica, de más espacios. Esta Villa va bien y sus encargados están haciendo lo mejor que pueden”, afirmó el entrenador.