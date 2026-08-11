Plantean la construcción de nuevas villas olímpicas en Tegucigalpa y Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- La creciente demanda de atletas, entrenadores, escuelas deportivas y ciudadanos que utilizan la Villa Olímpica de Tegucigalpa evidencia que los espacios actuales ya no son suficientes para atender todas las disciplinas que funcionan en el complejo. Ante este escenario, expertos y ciudadanía consideran necesaria la construcción de nuevas villas olímpicas en sectores estratégicos de la ciudad, con el objetivo de ampliar la oferta deportiva y evitar la saturación del complejo José Simón Azcona. “Sería fomentar el deporte a niveles superiores. Se podrían atraer empresas extranjeras, patrocinadores y más eventos deportivos, desde niños de 4 y 5 años hasta adultos”, consideró Braulio Fuentes, instructor de natación de Tiburones del complejo deportivo. El instructor explicó que contar con nuevos espacios permitiría fortalecer los procesos de formación deportiva desde edades tempranas y ampliar la participación de la población en distintas disciplinas. Para Efraín Tabora, entrenador de natación y fútbol, una nueva Villa Olímpica debe ubicarse en una zona estratégica que facilite el acceso de los habitantes de diferentes sectores de la capital.

"Debería construirse en una zona estratégica, por ejemplo, hacia el sector de la Universidad Católica y otros puntos donde existe una gran población que tiene dificultades para trasladarse hasta la actual Villa Olímpica”, afirmó a EL HERALDO. Tabora explicó que personas que viven en zonas como la Arturo Quezada, la colonia Cerro Grande o la salida al norte deben recorrer grandes distancias para llegar al complejo deportivo ubicado en la zona oriental de Tegucigalpa. “Tenemos instalaciones de los años 80 y estamos en 2026. Es necesario construir una nueva Villa Olímpica, más grande, mejor organizada y aprovechando las lecciones de lo que se hizo en la José Simón Azcona”, agregó. El entrenador también consideró que la ciudad necesita instalaciones deportivas distribuidas en diferentes sectores para lograr una mayor equidad en el acceso al deporte.

“Sería conveniente tener instalaciones deportivas en diferentes extremos de la ciudad. Por ejemplo, una en esta zona y otra hacia sectores de mayor crecimiento poblacional”, señaló. Otro de los factores que impulsan la creación de nuevos espacios es la movilidad urbana. Arnold Flores, visitante de la Villa Olímpica, consideró que concentrar todos los servicios deportivos en un solo punto genera dificultades por el tráfico en los alrededores. “Lo adecuado sería crear zonas de esparcimiento distribuidas en diferentes sectores de la ciudad, para que la población pueda acceder a estos espacios sin tener que desplazarse hasta un mismo punto”, manifestó.

Por su parte, Mirella Ferrera consideró que Tegucigalpa y Comayagüela necesitan más espacios deportivos y recreativos que permitan a la población contar con alternativas saludables. "Es necesario porque la gente busca espacios de ocio y recreación. Creo que son importantes, especialmente para los jóvenes, para que tengan otro tipo de actividades y alternativas positivas”, indicó la entrevistada.

Ferrera agregó que actualmente la Villa Olímpica presenta limitaciones debido a la cantidad de disciplinas que deben compartir los mismos espacios. “En algunos gimnasios entrenan hasta cuatro disciplinas al mismo tiempo y el espacio resulta muy reducido”, explicó.

Codepor analiza nuevas sedes deportivas

El viceministro de Deportes, Armando Vinicio Valdés, confirmó que la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Codepor) analiza la necesidad de ampliar la infraestructura deportiva ante la creciente demanda. “Hay que ver la inversión primero; no cabe la gente ya. Hay que descongestionar la Villa Olímpica. Necesitamos darle prioridad a los atletas de alto rendimiento”, expresó Vinicio. Hasta ahora, no se han definido las zonas donde podrían construirse estos nuevos complejos deportivos, pero atletas y usuarios coinciden en que deben ubicarse en sectores estratégicos que permitan un acceso más equitativo para la población.

La Villa Olímpica

A finales de la década de 1980, durante el gobierno del presidente José Simón Azcona del Hoyo, el Estado hondureño impulsó la construcción del complejo deportivo, conocido como Villa Olímpica. El proyecto fue concebido para ampliar la infraestructura deportiva de Tegucigalpa y disponer de instalaciones para atletas y distintas disciplinas. En 1989, el complejo quedó habilitado en el contexto de los IV Juegos Deportivos Centroamericanos, celebrados en Honduras. Desde entonces, la Villa Olímpica se consolidó como uno de los principales espacios públicos para la práctica de diferentes disciplinas deportivas en la capital.