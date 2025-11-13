Sin presencia de colectivos: Villa Olímpica en calma tras llamado de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- La Villa Olímpica permanece sin presencia de militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), pese al llamado que la candidata presidencial Rixi Moncada realizó el pasado domingo durante la concentración política en el Estadio Chochi Sosa.

Ese día, 9 de noviembre, los colectivos de Libre llegaron desde distintas zonas del país y mostraron un respaldo a la aspirante. Sin embargo, los gimnasios asignados para su permanencia en Tegucigalpa lucen vacíos.

El comunicado del partido instó a los simpatizantes a instalarse en la capital “sin retorno” hasta lograr garantías para unas elecciones libres y transparentes. No obstante, los espacios designados no muestran rastro de ocupación ni actividad política.

En su lugar, los gimnasios continúan siendo utilizados por estudiantes y atletas de las diferentes disciplinas deportivas que entrenan diariamente. El eco de sus prácticas reemplaza el ambiente de consignas y banderas que se observó durante la movilización del domingo.