Sin presencia de colectivos: Villa Olímpica en calma tras llamado de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- La Villa Olímpica permanece sin presencia de militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), pese al llamado que la candidata presidencial Rixi Moncada realizó el pasado domingo durante la concentración política en el Estadio Chochi Sosa.
Ese día, 9 de noviembre, los colectivos de Libre llegaron desde distintas zonas del país y mostraron un respaldo a la aspirante. Sin embargo, los gimnasios asignados para su permanencia en Tegucigalpa lucen vacíos.
El comunicado del partido instó a los simpatizantes a instalarse en la capital “sin retorno” hasta lograr garantías para unas elecciones libres y transparentes. No obstante, los espacios designados no muestran rastro de ocupación ni actividad política.
En su lugar, los gimnasios continúan siendo utilizados por estudiantes y atletas de las diferentes disciplinas deportivas que entrenan diariamente. El eco de sus prácticas reemplaza el ambiente de consignas y banderas que se observó durante la movilización del domingo.
Durante un recorrido por las instalaciones, se constató que no había mantas, sillas u otros elementos que indicaran preparativos para recibir a los simpatizantes.
La diferencia entre la jornada del 9 de noviembre y el panorama actual es evidente: donde hubo caravanas y presencia política, hoy predomina la rutina deportiva.
Movilizaciones
El Partido Libertad y Refundación (Libre) anunció movilización permanente en Tegucigalpa tras la difusión de audios que, según la organización, evidencian un supuesto plan de la oposición para manipular las elecciones generales.
Rixi Moncada, candidata presidencial, aseguró que la militancia a nivel nacional iniciaría un “viaje sin retorno” hacia la capital a partir del 9 de noviembre, instalándose hasta que se garantice la transparencia del proceso electoral.
Tras la concentración del domingo, no hay militancia en la Villa Olímpica, expresó una empleada del recinto deportivo.